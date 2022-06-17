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بايدن: نظرتي تجاه السعودية كما هي ولم تتغير ولست ذاهبا للقاء “ابن سلمان”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الرئيس الأمريكي جو بايدن watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وطن- في تصريح صريح وحازم، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ذهابه للمملكة العربية السعودية ليس للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، وإنما لحضور اجتماع دولي.

وقال “بايدن” في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما تردد عن ذهابه للاجتماع بـ”ابن سلمان”:” لا اذهب للسعودية للقاء محمد بن سلمان بل للمشاركة في اجتماع دولي.”

وأكد “بايدن” على انه سيتعامل مع المملكة العربية بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها سابقا، موضحا ان محمد بن سلمان سيكون جزءا من الاجتماع الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد في حملته الانتخابية بجعل السعودية دولة “منبوذة” ومحاسبتها على قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

تراجع بايدن عن تعهده

ومع تصاعد أزمة ارتفاع أسعر النفط، تراجع بايدن تدريجيا عن موقفه الحاد تجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بيد أنه أكد على موقفه المدين بشدة لجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، ولانتهاكات السعودية الحقوقية.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت قبل أيام عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في إطار رحلة إلى الشرق الأوسط في منتصف تموز/ تموز المقبل، في الوقت الذي تتحرك فيه الإدارة لدعم حليف رئيسي على الرغم من مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

اتفاق أمني بين إسرائيل ودول عربية خلال زيارة بايدن للسعودية

بايدن في الشرق الأوسط في الفترة من 13 -16 يوليو

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يسافر بايدن إلى الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو المقبل، إذ يبدأ زيارته بدول الاحتلال والضفة الغربية قبل أن يصل إلى جدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يلتقي بما يقرب من 12 من القادة الإقليميين، ومنهم ولي عهد السعودية وآخرون، في إطار قمة مجلس التعاون الخليجي.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن زيارة بايدن إلى السعودية “جاءت تلبية لدعوة الملك سلمان” لحضور قمة سياسية ستعقد بمدينة جدة في 16 يوليو المقبل، تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى مصر والعراق والأردن، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضافت أن بايدن سيناقش خلال زيارته إلى السعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائه العرب.

القمة ستبحث التعاون الاقتصادي والأمني

وأشارت إلى أن مباحثات السعودية ستشمل دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، فضلا عن سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ، إضافة إلى ردع التهديدات الإيرانية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وجاء تأكيد الزيارة بعد لغط كبير صاحب جولة بايدن المرتقبة إلى المنطقة، والتي تأتي في ظل توتر في العلاقات مع المملكة منذ وصوله إلى البيت الأبيض العام الماضي.

هذا هو سر أقلام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الـ17!

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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