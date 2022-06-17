“اللؤلؤ لم يكن موجودا إلا في دولتنا”.. تصريح سيف بن زايد يثير عاصفة سخرية ضد الإمارات

وطن – أثيرت موجة من السخرية، إثر تصريح للشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الداخلية، بعدما زعم أن اللؤلؤ لم يكن موجودا إلا في دولة الإمارات.

سيف بن زايد ظهر في مقطع فيديو، زاعمًا خلال إحدى المؤتمرات، أن أجداد الإماراتيين كانوا يصدرون اللؤلؤ إلى الفراعنة المصريين.

ودون أن يوضح “سيف” مصدر هذه المعلومات، فقد ادعى أن اللؤلؤ كان موجودا فقط في الإمارات دون غيرها من الدول.

لا .. لا .. لا .. 🤣

ليش يعني بحر الامارات غير مثلا" ..🤣 pic.twitter.com/vpzYLcNu3e — بوغانم (@bughanim73_q) June 16, 2022

تصريح سيف بن زايد فجر موجة من السخرية بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “Moh”: “اللؤلؤ صحيح ما كان إلا بالخمارات وكذلك الوزار كان يعيش في الماء والفراعنه استوردت الوزار عبر شركة فيدكس”.

اللؤلؤ صحيح ماكان الا بالخمارات وكذلك الوزار كان يعيش في الماي والفراعنه استوردت الوزار عبر شركة فيدكس

الخميس عيد ميلاد ابليس 😂 — Moh (@Moh03959742Moh) June 16, 2022

وسخر حساب باسم “رحال”: “أكيد شوف زينة رمسيس نفس حرية توبي وراج حفرة”.

اكيد شوف زينة رمسيس نفس حرية توبي وراج حفرة — رحال (@aabofasl05) June 16, 2022

وكتب “Ascia alfetori”: “الوهم مشكلة”.

الوهم مشكلة — Ascia alfetori (@AsciaAlfetori) June 17, 2022

وسخرت “Maha Al-Dosari”: “هو نفسه مش مقتنع بكلامه”.

هو مفسه مب مقتنع بكلامه😂😂 — Maha Al-Dosari 🇶🇦 (@M0het0) June 17, 2022

وتفاعل “ali sam”: “العالم كل كان يابس، بس البحر كان في الإمارات”.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣قتلني 🤣🤣🤣🤣🤣العالم كل كان يابس، بس البحر كان في الإمارات 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ali Sam 🇴🇲🇵🇸🇰🇼 (@AliSam38734457) June 17, 2022

وكتبت “bader sultan”: “نكتة (مزحة) يوم الخميس”.

نكتت يوم الخميس هههههههه — bader sultan (@badersu16001001) June 17, 2022

تصريحات المسؤولين الإماراتيين على هذا النحو تأتي في إطار محاولات مستميتة من النظام الحاكم لتحسين صورته بكل الطرق الممكنة، وتعتمد هذه الخطة على الإدلاء بتصريحات والإدعاء بمواقف ومزاعم تُظهر الإمارات في صورة مغايرة للانتقادات التي تتعرض لها.

وكثيرا ما تشارك دولة الإمارات في معارض دولية تتباهى فيها بمزاعم امتلاكها ثروات طبيعية لجذب استثمارات إليها، كما تعمل دائما على محاولة تحسين صورة نظامها السياسي لغض الطرف عن الانتقادات التي يتعرض لها بن زايد وسلطته القمعية حتى منذ ما قبل توليه رئاسة الإمارات.

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