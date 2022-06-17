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“اللؤلؤ لم يكن موجودا إلا في دولتنا”.. تصريح سيف بن زايد يثير عاصفة سخرية ضد الإمارات

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تصريح سيف بن زايد watanserb.com
سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الداخلية

وطن – أثيرت موجة من السخرية، إثر تصريح للشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الداخلية، بعدما زعم أن اللؤلؤ لم يكن موجودا إلا في دولة الإمارات.

سيف بن زايد ظهر في مقطع فيديو، زاعمًا خلال إحدى المؤتمرات، أن أجداد الإماراتيين كانوا يصدرون اللؤلؤ إلى الفراعنة المصريين.

ودون أن يوضح “سيف” مصدر هذه المعلومات، فقد ادعى أن اللؤلؤ كان موجودا فقط في الإمارات دون غيرها من الدول.

تصريح سيف بن زايد فجر موجة من السخرية بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “Moh”: “اللؤلؤ صحيح ما كان إلا بالخمارات وكذلك الوزار كان يعيش في الماء والفراعنه استوردت الوزار عبر شركة فيدكس”.

وسخر حساب باسم “رحال”: “أكيد شوف زينة رمسيس نفس حرية توبي وراج حفرة”.

وكتب “Ascia alfetori”: “الوهم مشكلة”.

وسخرت “Maha Al-Dosari”: “هو نفسه مش مقتنع بكلامه”.

وتفاعل “ali sam”: “العالم كل كان يابس، بس البحر كان في الإمارات”.

وكتبت “bader sultan”: “نكتة (مزحة) يوم الخميس”.

تصريحات المسؤولين الإماراتيين على هذا النحو تأتي في إطار محاولات مستميتة من النظام الحاكم لتحسين صورته بكل الطرق الممكنة، وتعتمد هذه الخطة على الإدلاء بتصريحات والإدعاء بمواقف ومزاعم تُظهر الإمارات في صورة مغايرة للانتقادات التي تتعرض لها.

وكثيرا ما تشارك دولة الإمارات في معارض دولية تتباهى فيها بمزاعم امتلاكها ثروات طبيعية لجذب استثمارات إليها، كما تعمل دائما على محاولة تحسين صورة نظامها السياسي لغض الطرف عن الانتقادات التي يتعرض لها بن زايد وسلطته القمعية حتى منذ ما قبل توليه رئاسة الإمارات.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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