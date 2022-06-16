5 دول عربية تنتظر الكارثة مع انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية

وشملت الكميات التي تم تصديرها 553 ألف طن ذرة و42 ألف طن قمح و15 ألف طن شعير.

أوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي كانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا.

كان من المعتاد أن تصدر أوكرانيا معظم بضائعها عبر الموانئ البحرية، إلا أن الحرب حالت دون ذلك فلجأت السلطات إلى محاولة نقل الحبوب بالقطارات عبر حدودها الغربية أو من خلال موانئها الصغيرة على نهر الدانوب، وهو ما أثر على سلاسل الإمداد.

انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الحبوب

أزمة تراجع توريد القمح الأوكراني ستكون له انعكاسات كبيرة على عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول عربية اعتمدت على القمح الأوكراني بشكل كبير.

وبحسب تقرير لوكالة إس آند بي جلوبال، فإن الدول العربية الأكثر تأثرا بالأزمة هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، ما يعني أن هذه الدول قد تواجه كارثة غذائية حال استمرار الأزمة.

⚡حصارنا بعقوباتكم اجوعكم انتم وليس نحن .

روسيا من تطعمكم القمح وانتم من سيجوع pic.twitter.com/EVrxUGVY2L — ماريا مسكادوف🇷🇺 (@mariadov0) June 9, 2022

ويبلغ صافي واردات الدول الخمس من الغذاء والطاقة ما بين 4% و17% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما تلجأ لاستيراد الجزء الأكبر من إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

مفاوضات مصرية لتأمين احتياجاتها من القمح

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل ساعات، أنها تجري مفاوضات مع 24 دولة حول العالم لاستيراد القمح منها، في وقت يكفي المخزون الاستراتيجي حتى نهاية العام فقط.

وتعاني الدول الخمس المذكورة من ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات، مع ارتفاع معدل البطالة، وهو ما يضاعف من الأزمة الاقتصادية بشكل كبير.