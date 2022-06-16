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5 دول عربية تنتظر الكارثة مع انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أزمة القمح الدول العربية watanserb.com
أزمة كبيرة يواجهها العالم إثر انخفاض صادرات القمح الأوكرانية

وطن – تنذر الإحصاءات الأوكرانية، بخصوص صادراتها من القمح، بأن العالم مقبل على أزمة كبيرة في تأمين احتياجاته من هذه السلعة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وزارة الزراعة الأوكرانية قالت – الخميس – إن صادراتها من الحبوب هبطت بنحو 40% في النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وشملت الكميات التي تم تصديرها 553 ألف طن ذرة و42 ألف طن قمح و15 ألف طن شعير.

أوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي كانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا.

كان من المعتاد أن تصدر أوكرانيا معظم بضائعها عبر الموانئ البحرية، إلا أن الحرب حالت دون ذلك فلجأت السلطات إلى محاولة نقل الحبوب بالقطارات عبر حدودها الغربية أو من خلال موانئها الصغيرة على نهر الدانوب، وهو ما أثر على سلاسل الإمداد.

انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الحبوب

أزمة تراجع توريد القمح الأوكراني ستكون له انعكاسات كبيرة على عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول عربية اعتمدت على القمح الأوكراني بشكل كبير.

وبحسب تقرير لوكالة إس آند بي جلوبال، فإن الدول العربية الأكثر تأثرا بالأزمة هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، ما يعني أن هذه الدول قد تواجه كارثة غذائية حال استمرار الأزمة.

ويبلغ صافي واردات الدول الخمس من الغذاء والطاقة ما بين 4% و17% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما تلجأ لاستيراد الجزء الأكبر من إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

مفاوضات مصرية لتأمين احتياجاتها من القمح

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل ساعات، أنها تجري مفاوضات مع 24 دولة حول العالم لاستيراد القمح منها، في وقت يكفي المخزون الاستراتيجي حتى نهاية العام فقط.

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وتعاني الدول الخمس المذكورة من ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات، مع ارتفاع معدل البطالة، وهو ما يضاعف من الأزمة الاقتصادية بشكل كبير.

هيمنة روسية أوكرانية على سوق الحبوب

تفاقم أزمة الحبوب على مستوى العالم سببها الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن البلدين تستحوذان على كميات ضخمة من توريد هذه السلع.

وتفصيلا، تصدر روسيا وأوكرانيا 60% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وأكثر من 25% من القمح، و15% من الذرة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها تحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية دون أن يتأثر ذلك بالحرب المندلعة حاليا.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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