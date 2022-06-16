هل يمكنك حمل شفرات الحلاقة في الطائرة؟ 5 أغراض ممنوعة في حقائب السفر

وطن- غالبًا ما يقلق المسافرون بشأن حقائب اليد على متن الطائرة حيث انهم مطالبون بمراعات وزن وحجم حقائبهم، كما انهم يحتاجون أيضًا إلى التأكد من عدم القيام بحزم أي عناصر محظورة في حقائبهم، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

تسمح بعض شركات الطيران الركاب بأخذ شفرات الحلاقة ذات خراطيش ثابتة في حقائب اليد على متن الطائرة.

ووفقا لشركة جيليت “يُسمح لك بأخذ أدوات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة في حقيبة يدك، طالما أنها لا تزال في عبواتها.”

وأضافت الشركة “يمكنك أيضًا أخذ ماكينات الحلاقة الكهربائية في حقيبة اليد، ولكن قد تضطر إلى إخراجها من مكانها أثناء عمليات التفتيش، وذلك اعتمادًا على قواعد المطار بشأن العناصر الكهربائية.”

يجب وضع شفرات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة داخل حقيبة يدك طوال مدة الرحلة.

ومع ذلك، فإن شفرات الحلاقة مدرجة ضمن العناصر الحادة والتي من الممنوع اصطحابها على الطائرة في حقيبتك.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير وتعرف كذلك على الأشياء الأخرى المحظور اصطحابها على متن الطائرة أثناء السفر

شفرات الحلاقة

يحظر نقل الشفرات ذات الحدين من أي نوع على متن الرحلات الجوية، بما في ذلك شفرات الحلاقة.

وفي هذا السياق، يقول مطار جاتويك:لا يُسمح لك بإصطحاب شفرات الحلاقة الا اذا كانت مغلقة بشكل كامل.”

الولاعات



يمكن للمسافر حمل ولاعة واحدة فقط على متن الطائرة.

ومع ذلك ، أوضح موقع Gov.uk أنه لا يمكن وضع الولاعات في حقائب اليد ويجب وضعها بدلا من ذلك في كيس بلاستيكي للسوائل إذا كان المسافر يرغب في أخذ واحدة معه خلال الرحلة.

المقصات

وفقًا لـ Gov.uk، يسمح بحمل بعض أنواع المقصات في حقائب اليد، وقالت الحكومة البريطانية “أن المقصات الصغيرة ذات الشفرات التي لا يزيد طولها عن ستة سنتيمترات” مسموح بها في كل من حقائب اليد والأمتعة.

المقصات الكبيرة ذات الشفرات التي تزيد عن ستة سنتيمترات ممنوعة في حقائب اليد ولكن قد يُسمح بحملها في الامتعة حسب شركة الطيران التي تسافر معها.

يسمح باستخدام المقصات المستديرة أو غير الحادة في الحقائب.

السكاكين

السكاكين ذات الشفرة الحادة التي يزيد طولها عن ستة سنتيمترات ممنوعة في حقائب اليد.

مفاتيح لولبية

وفقًا للوائح الحكومية، يحظر اصطحاب هذه الأنواع من المفاتيح في حقائب اليد عند السفر بالطائرة.