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الرجاء يشعل الدوري المغربي بعد فوزه النظيف على الوداد في قمة الديربي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الرجاء والوداد في قمة الدوري المغربي watanserb.com
الرجاء يحقق الفوز النظيف على الوداد في الدوري المغربي

وطن – نجح فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق الفوز النظيف على غريمه التقليدي الوداد، بهدفين نظيفين دون رد، في قمة الجولة ال25 من منافسات الدوري المغربي على ميدان ملعب (مركب محمد الخامس).

وأحرز فريق الرجاء البيضاوي هدفي الفوز في المباراة على نظيره الوداد، عن طريق اللاعب محسن متولي في الدقيقتين ال45 وال87 من ركلتي جزاء.

مباراة الرجاء والوداد

وأشعل فريق الرجاء البيضاوي الصراع على لقب الدوري المغربي الممتاز لهذا الموسم، بعد تحقيق الفوز النظيف على نظيره المتصدر الوداد. وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط.

كما وشهدت المباراة حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، وهم محسن متولي الذي أشهر حركة غير لائقة أمام جماهير الوداد بعد إحرازه الهدف الثاني.

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وحصل نجم الوداد المغربي جوفيل تسومو في الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق الخصم الرجاء. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وجرت مباراة قمة الديربي المغربي بين الوداد والرجاء في الدوري الممتاز، عدم حضور الجمهور، بعد العقوبة التي أقرها الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد نادي الرجاء البيضاوي.

تشكيلة الرجاء المغربي

ولعب رشيد الطاوسي مباراة القمة أمام نظيره الوداد بتشكيلة أساسية، حيث تواجد في حراسة المرمى أنس الزنيتي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جمال حركاس، مروان هدهودي، عبد الجليل جبيرا، عبد الإله مذكور، كما وفي خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمر العرجون، فابريس نغوما، محمد زريدة، محمد مكازي.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثنائي، محسن متولي، حميد أحداد.

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تشكيلة الوداد البيضاوي  

ودخل المدرب وليد الركراكي المباراة بتشكيلة أساسية أمام الرجاء البيضاوي، حيث كان في حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي.

بينما في دفاع التشكيلة جاء كلاً من: يحيى عطية الله، أشرف داري، شيخ كومارا، أيوب العملود، ولكن في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، يحيى جبران، أيمن حسوني، جلال اللداودي.

كما وجاء في خط الهجوم الثلاثي، زهير المترجي، رضى جعدي، غي مبينزا.

ويتصدر فريق الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي الممتاز رغم الخسارة أمام الرجاء في قمة الديربي برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الأخير الوصيف برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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