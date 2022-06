الرجاء يشعل الدوري المغربي بعد فوزه النظيف على الوداد في قمة الديربي (فيديو)

وطن – نجح فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق الفوز النظيف على غريمه التقليدي الوداد، بهدفين نظيفين دون رد، في قمة الجولة ال25 من منافسات الدوري المغربي على ميدان ملعب (مركب محمد الخامس).

وأحرز فريق الرجاء البيضاوي هدفي الفوز في المباراة على نظيره الوداد، عن طريق اللاعب محسن متولي في الدقيقتين ال45 وال87 من ركلتي جزاء.

وأشعل فريق الرجاء البيضاوي الصراع على لقب الدوري المغربي الممتاز لهذا الموسم، بعد تحقيق الفوز النظيف على نظيره المتصدر الوداد. وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط.

كما وشهدت المباراة حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، وهم محسن متولي الذي أشهر حركة غير لائقة أمام جماهير الوداد بعد إحرازه الهدف الثاني.

وحصل نجم الوداد المغربي جوفيل تسومو في الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق الخصم الرجاء. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

🏁GET IN THERE – A HUGE THREE POINTS IN THE DERBY💪🏻🦅💯 pic.twitter.com/52TZ2x6pTo

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022