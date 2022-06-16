الرجاء يشعل الدوري المغربي بعد فوزه النظيف على الوداد في قمة الديربي (فيديو)

وطن – نجح فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق الفوز النظيف على غريمه التقليدي الوداد، بهدفين نظيفين دون رد، في قمة الجولة ال25 من منافسات الدوري المغربي على ميدان ملعب (مركب محمد الخامس).

وأحرز فريق الرجاء البيضاوي هدفي الفوز في المباراة على نظيره الوداد، عن طريق اللاعب محسن متولي في الدقيقتين ال45 وال87 من ركلتي جزاء.

مباراة الرجاء والوداد

وأشعل فريق الرجاء البيضاوي الصراع على لقب الدوري المغربي الممتاز لهذا الموسم، بعد تحقيق الفوز النظيف على نظيره المتصدر الوداد. وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط.

كما وشهدت المباراة حالاتي طرد بالبطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، وهم محسن متولي الذي أشهر حركة غير لائقة أمام جماهير الوداد بعد إحرازه الهدف الثاني.

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وحصل نجم الوداد المغربي جوفيل تسومو في الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق الخصم الرجاء. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

🏁GET IN THERE – A HUGE THREE POINTS IN THE DERBY💪🏻🦅💯 pic.twitter.com/52TZ2x6pTo — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022

وجرت مباراة قمة الديربي المغربي بين الوداد والرجاء في الدوري الممتاز، عدم حضور الجمهور، بعد العقوبة التي أقرها الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد نادي الرجاء البيضاوي.

تشكيلة الرجاء المغربي

ولعب رشيد الطاوسي مباراة القمة أمام نظيره الوداد بتشكيلة أساسية، حيث تواجد في حراسة المرمى أنس الزنيتي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جمال حركاس، مروان هدهودي، عبد الجليل جبيرا، عبد الإله مذكور، كما وفي خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمر العرجون، فابريس نغوما، محمد زريدة، محمد مكازي.

No caption needed 🤏🏻 pic.twitter.com/JsIDO1uFSA — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثنائي، محسن متولي، حميد أحداد.

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تشكيلة الوداد البيضاوي

ودخل المدرب وليد الركراكي المباراة بتشكيلة أساسية أمام الرجاء البيضاوي، حيث كان في حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي.

بينما في دفاع التشكيلة جاء كلاً من: يحيى عطية الله، أشرف داري، شيخ كومارا، أيوب العملود، ولكن في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، يحيى جبران، أيمن حسوني، جلال اللداودي.

كما وجاء في خط الهجوم الثلاثي، زهير المترجي، رضى جعدي، غي مبينزا.

ويتصدر فريق الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي الممتاز رغم الخسارة أمام الرجاء في قمة الديربي برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الأخير الوصيف برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.

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