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الدفاعات الأوكرانية تصطاد مروحية روسية في الهواء وتحولها لكتلة لهب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الدفاعات الأوكرانية تصطاد مروحية روسية watanserb.com
إسقاط مروحية روسية

وطن- أسقطت القوات الأوكرانية طائرة روسية من طراز “Mi-35M” كانت تحلق على مستوى منخفض، باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرة التي تم اسقاطها هي مروحية هجومية، وأسقطت من قبل الكتيبة 231 في “دونيتسك” شرق أوكرانيا، بصاروخ ستينغر.

وأظهر مقطع فيديو تابعته “وطن” الطائرة وهي تحلق قبل أن يصيبها الصاروخ ويصطادها كالعصفور.

ويلاحظ في الفيديو المشار إليه أن الطائرة استمرت في الطيران رغم أنها تحولت إلى كتلة نار قبل أن تسقط.

وأفاد حساب “الدفاع العربي” على تويتر، أن الطائرة المستهدفة تم تحديد إحداثياتها، ومعرفة الهدف من قبل مصادر مختلفة.

وتم استهدافها بصاروخ “ستنغر” ويظهر هذا الاستهداف خطورة منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في آذار –مارس الماضي، مقطع فيديو يظهر طائرات هليكوبتر روسية من طراز – Mi-35M – Mi-8AMTSh – Mi-28UB مزودة بصواريخ ATGM تضرب أهدافًا عسكرية في أوكرانيا.

وبحسب االموسوعات العسكرية يعد صاروخ “ستينغر” الذي أسقط الطائرة الروسية صاروخ أرض-جو يحمل على الكتف.

ويوجه الصاروخ بالأشعة تحت الحمراء، وبدأت المراحل الأولى لإنتاجه في الستينيات من قبل شركة “جنرل داينمكس” الأمريكية.

وفي عام 1972 بدأت مراحل تطويره المختلفة.

كما بدأ إنتاجه في شركة “ريثيون” عام 1978 ودخل الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1981.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من غزو روسيا للبلاد، وبصفتها العاصمة، واجهت كييف خطر الاستيلاء عليها وسقوط الحكومة الأوكرانية.

وزار زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا، الخميس، أوكرانيا وتعهدوا بدعم محاولة كييف لتصبح مرشحًا رسميًا.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي”، ترشيح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بأنه “خطوة عميقة للغاية”.

وأشار إلى أن أوكرانيا سوف تتخطى دول البلقان، إذا تم منح هذا الوضع. لكن دراجي قال إن الوضع في أوكرانيا “استثنائي”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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