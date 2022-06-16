الدفاعات الأوكرانية تصطاد مروحية روسية في الهواء وتحولها لكتلة لهب

وطن- أسقطت القوات الأوكرانية طائرة روسية من طراز “Mi-35M” كانت تحلق على مستوى منخفض، باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرة التي تم اسقاطها هي مروحية هجومية، وأسقطت من قبل الكتيبة 231 في “دونيتسك” شرق أوكرانيا، بصاروخ ستينغر.

• إسقاط مروحية هجومية روسية 🇷🇺 من طراز من طراز Mi-35M كانت تحلق على مستوى منخفض باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة Igla MANPADS

• أسقطتها القوات الأوكرانية 🇺🇦 الكتيبة 231 من TDF في دونيتسك اليوم pic.twitter.com/7cYOORHDKL — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) June 16, 2022

وأظهر مقطع فيديو تابعته “وطن” الطائرة وهي تحلق قبل أن يصيبها الصاروخ ويصطادها كالعصفور.

ويلاحظ في الفيديو المشار إليه أن الطائرة استمرت في الطيران رغم أنها تحولت إلى كتلة نار قبل أن تسقط.

وأفاد حساب “الدفاع العربي” على تويتر، أن الطائرة المستهدفة تم تحديد إحداثياتها، ومعرفة الهدف من قبل مصادر مختلفة.

وتم استهدافها بصاروخ “ستنغر” ويظهر هذا الاستهداف خطورة منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في آذار –مارس الماضي، مقطع فيديو يظهر طائرات هليكوبتر روسية من طراز – Mi-35M – Mi-8AMTSh – Mi-28UB مزودة بصواريخ ATGM تضرب أهدافًا عسكرية في أوكرانيا.

وبحسب االموسوعات العسكرية يعد صاروخ “ستينغر” الذي أسقط الطائرة الروسية صاروخ أرض-جو يحمل على الكتف.

ويوجه الصاروخ بالأشعة تحت الحمراء، وبدأت المراحل الأولى لإنتاجه في الستينيات من قبل شركة “جنرل داينمكس” الأمريكية.

وفي عام 1972 بدأت مراحل تطويره المختلفة.

كما بدأ إنتاجه في شركة “ريثيون” عام 1978 ودخل الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1981.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من غزو روسيا للبلاد، وبصفتها العاصمة، واجهت كييف خطر الاستيلاء عليها وسقوط الحكومة الأوكرانية.

وزار زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا، الخميس، أوكرانيا وتعهدوا بدعم محاولة كييف لتصبح مرشحًا رسميًا.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي”، ترشيح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بأنه “خطوة عميقة للغاية”.

وأشار إلى أن أوكرانيا سوف تتخطى دول البلقان، إذا تم منح هذا الوضع. لكن دراجي قال إن الوضع في أوكرانيا “استثنائي”.