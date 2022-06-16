الرئيسيةالهدهدأوكرانيا توجه ضربة مؤلمة جديدة لـ روسيا (فيديو)
الهدهد

أوكرانيا توجه ضربة مؤلمة جديدة لـ روسيا (فيديو)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ضربة أوكرانيا لروسيا watanserb.com
ضربة أوكرانيا لروسيا

وطن- قالت صحيفة “برافدا” الأوكرانية، إن حراس المدفعية الأوكرانيون دمروا مجمع حرب إلكترونية تابع لقوات الغزو الروسي في منطقة خاركيف.

ونقلت الصحيفة عن “الخدمة الصحفية للحرس الوطني لأوكرانيا” قوله: “اكتشفنا مجمع حرب إلكترونية وأطلقنا النار عليه بمساعدة طائرة بدون طيار”.

وبحسب الحرس الوطني الأوكراني، فإنهم بذلك قد حرموا المدفعية الروسية من فرصة اعتراض قوات الدفاع الأوكرانية وإسكات إشارة المحطات الإذاعية الأوكرانية.

ضربة مؤلمة

ونشر الحرس الوطني الأوكراني مقطع فيديو لعملية الاستهداف، وعلق عليه بالقول:”هذا الضرر الدقيق الذي لحق بمجمع الحرب الإلكترونية الروسية من قبل مقاتلينا هو ضربة مؤلمة للعدو لا تقل إيلامًا عن خسارة القوة البشرية أو المعدات”.

وأوضح أن “المحتلين يستخدمون مجمع الحرب الإلكترونية كأداة قوية غير متكافئة للحرب، مما يسمح لهم بتحسين المزايا التقنية للعدو.” لافتا إلى أنه “بدون اتصال فعال، لا يمكن لأي جيش حديث القتال”.

وتابع الحرس قائلا: “كل عام ينفق الاتحاد الروسي نصف مليار دولار على مثل هذه الأنظمة ؛ كل من كتائبهم لديها مجمع حرب إلكترونية. وبدلاً من ذلك، يقوم الجيش الأوكراني بإخراج هذا السيف الإلكتروني من أيدي البرابرة المستبدين الذين يرهبون العالم في القرن الحادي والعشرين “.

وتعرضت خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا لقصف شبه مستمر منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي، حتى طردت القوات الأوكرانية الروس من المدينة في مايو/آيار الفائت.

خسائر أوكرانيا في خاركيف

وقالت أوكرانيا إن 606 مدنيين قتلوا فيما تم إجلاء 600 ألف من المدينة، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها وجدت في تحقيق استمر 14 يوما في أبريل/ نيسان، وأوائل مايو/ أيار، أدلة على استخدام روسيا ذخائر عنقودية وألغاما متناثرة في خاركيف.

جريمة حرب

وقالت المنظمة في تقرير لها “أسفر القصف المتكرر للأحياء السكنية في هجمات عشوائية في خاركيف عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، ومن ثم فهذا يشكل جرائم حرب”.

واعتبرت أن القصف الروسي المتواصل بالذخائر العنقودية لمدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، وإلقاء الألغام المعروفة بالألغام المتناثرة يرقى لمستوى جريمة حرب أسفرت عن مقتل مئات المدنيين دون تمييز.

ونفت موسكو في السابق استهداف المدنيين واتهمت أوكرانيا بتزوير أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.

زيلينسكي يرفع الراية البيضاء .. تفاصيل الصفقة التي ستنهي حرب أوكرانيا الدامية

المصدربرافدا ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ظهور جديد لبوتين يثير الجدل بشأن وضعه الصحي

الهدهد

إبراهيم سعدون.. رئيس الدوما الروسي يصف المرتزق المغربي بالفاشي الذي يستحق الإعدام!

الهدهد

روسيا تبحث إلغاء اعترافها باستقلال 4 دول!

الهدهد

إبراهيم سعدون.. شهادات أصدقاء المرتزق المغربي بعد الحكم بإعدامه.. ماذا قالوا؟!

تقارير

“مجاعة عالمية وتوليد أزمة لاجئين”.. هدف بوتين الأكبر من غزو أوكرانيا

تقارير

سرقة آثار أوكرانيا ونقلها إلى روسيا.. التركيز على القطع الذهبية التاريخية غالية الثمن

الهدهد

بعد الحكم بإعدامه.. أول لقاء مع المرتزق المغربي إبراهيم سعدون يكشف فيه راتبه وديانته الغريبة

الهدهد

“نيوزويك”: مصنع لتعبئة اللحوم في أوكرانيا مليء بالكامل بجثث الجنود الروس

الهدهد

إبراهيم سعدون.. مرتزق مغربي يواجه الإعدام في أول ظهور له أمام محكمة روسية

الهدهد

مقتل مواطن أردني التحق بالجيش الأوكراني خلال معارك في خاركيف

الهدهد

هل تم إعدام مرتزق مغربي قاتل بجانب القوات الأوكرانية؟

الهدهد

ناشطون أوكرانيون يحرقون علم الإمارات أمام سفارة أبوظبي في باريس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا