أوكرانيا توجه ضربة مؤلمة جديدة لـ روسيا (فيديو)

وطن- قالت صحيفة “برافدا” الأوكرانية، إن حراس المدفعية الأوكرانيون دمروا مجمع حرب إلكترونية تابع لقوات الغزو الروسي في منطقة خاركيف.

ونقلت الصحيفة عن “الخدمة الصحفية للحرس الوطني لأوكرانيا” قوله: “اكتشفنا مجمع حرب إلكترونية وأطلقنا النار عليه بمساعدة طائرة بدون طيار”.

وبحسب الحرس الوطني الأوكراني، فإنهم بذلك قد حرموا المدفعية الروسية من فرصة اعتراض قوات الدفاع الأوكرانية وإسكات إشارة المحطات الإذاعية الأوكرانية.

ضربة مؤلمة

ونشر الحرس الوطني الأوكراني مقطع فيديو لعملية الاستهداف، وعلق عليه بالقول:”هذا الضرر الدقيق الذي لحق بمجمع الحرب الإلكترونية الروسية من قبل مقاتلينا هو ضربة مؤلمة للعدو لا تقل إيلامًا عن خسارة القوة البشرية أو المعدات”.

وأوضح أن “المحتلين يستخدمون مجمع الحرب الإلكترونية كأداة قوية غير متكافئة للحرب، مما يسمح لهم بتحسين المزايا التقنية للعدو.” لافتا إلى أنه “بدون اتصال فعال، لا يمكن لأي جيش حديث القتال”.

وتابع الحرس قائلا: “كل عام ينفق الاتحاد الروسي نصف مليار دولار على مثل هذه الأنظمة ؛ كل من كتائبهم لديها مجمع حرب إلكترونية. وبدلاً من ذلك، يقوم الجيش الأوكراني بإخراج هذا السيف الإلكتروني من أيدي البرابرة المستبدين الذين يرهبون العالم في القرن الحادي والعشرين “.

وتعرضت خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا لقصف شبه مستمر منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي، حتى طردت القوات الأوكرانية الروس من المدينة في مايو/آيار الفائت.

خسائر أوكرانيا في خاركيف

وقالت أوكرانيا إن 606 مدنيين قتلوا فيما تم إجلاء 600 ألف من المدينة، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها وجدت في تحقيق استمر 14 يوما في أبريل/ نيسان، وأوائل مايو/ أيار، أدلة على استخدام روسيا ذخائر عنقودية وألغاما متناثرة في خاركيف.

جريمة حرب

وقالت المنظمة في تقرير لها “أسفر القصف المتكرر للأحياء السكنية في هجمات عشوائية في خاركيف عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، ومن ثم فهذا يشكل جرائم حرب”.

واعتبرت أن القصف الروسي المتواصل بالذخائر العنقودية لمدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، وإلقاء الألغام المعروفة بالألغام المتناثرة يرقى لمستوى جريمة حرب أسفرت عن مقتل مئات المدنيين دون تمييز.

ونفت موسكو في السابق استهداف المدنيين واتهمت أوكرانيا بتزوير أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.