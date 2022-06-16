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رياضة

أندية أوروبية تحتفل بميلاد محمد صلاح والفيفا يكرمه على طريقته الخاصة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أندية أوروبية والفيفا يحتفلون بميلاد المصري محمد صلاح watanserb.com
أندية أوروبية والفيفا يحتفلون بميلاد المصري محمد صلاح

وطن – احتفلت العديد من الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها النجم المصري محمد صلاح، بعيد ميلاده ال30 عاماً، إلى جانب تكريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، على طريقته الخاصة.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو جميع أهدافه مع الريدز. احتفالاً بعيد ميلاده، معلقاً عليه: ” أفضل لاعب في PFA لهذا العام”.

الاحتفال بميلاد محمد صلاح

كما وغرد نادي روما الإيطالي عبر حسابه، قائلاً: ” جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا، عيد سعيد للذئب السابق محمد صلاح. الذي أتم عامه ال30″.

ونشر فريق فيورنتينا الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، معلقاً عليه: ” أفضل أهداف محمد صلاح في فيورنتينا”. كما وتزامن نشره مع يوم ميلاده.

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كما ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا (Champions League)، مقطع فيديو لجميع أهداف الفرعون المصري صلاح، الذي سجلها في البطولة القارية الموسم المنصرم 2021-2022.

وكذلك نشر الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو لهدف النجم المصري صلاح في مرمى شباك مانشستر سيتي احتفالاً بميلاده ، معلقاً عليه: ” يمكننا مشاهدة هذا الهدف مرة تلو والمرة”.

الفيفا وتكريم صلاح

كما واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بطريقه الخاصة، من خلال الإعلان عن فيلم المصري صلاح في عيد ميلاده ال30، والذي أطلق عليه اسم ” مو . رمز عالمي”.

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وقال اتحاد الفيفا في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” عيد ميلاد سعيد لفخر مصر”، كما ودعا الجماهير والمتابعين إلى مشاهدة فيلم ” مو. رمز عالمي” عبر منصته الرقمية بالمجان.

ألقاب صلاح مع ليفربول

وأنهى صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الموسم المنصرم، بحصد العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الريدز، كان من أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا، وهداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في الموسم، وكذلك أفضل صانع أهداف في الدوري الممتاز.

كما وتوج صلاح مع فريقه، بلقب كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي. إلا أنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد صلاح ينتهي مع فريق ليفربول في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، رغم إعلان اللاعب في وقت سابق عن بقائه الموسم المقبل مع الريدز.

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المصدروطن + الجزيرة نت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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