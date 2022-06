أندية أوروبية تحتفل بميلاد محمد صلاح والفيفا يكرمه على طريقته الخاصة (فيديو)

وطن – احتفلت العديد من الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها النجم المصري محمد صلاح، بعيد ميلاده ال30 عاماً، إلى جانب تكريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، على طريقته الخاصة.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو جميع أهدافه مع الريدز. احتفالاً بعيد ميلاده، معلقاً عليه: ” أفضل لاعب في PFA لهذا العام”.

Our PFA Player of the Year 🥰 pic.twitter.com/jwRDmhqVDT — Liverpool FC (@LFC) June 15, 2022

الاحتفال بميلاد محمد صلاح

كما وغرد نادي روما الإيطالي عبر حسابه، قائلاً: ” جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا، عيد سعيد للذئب السابق محمد صلاح. الذي أتم عامه ال30″.

جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا 💛❤️ عيد ميلاد سعيد للذئب السابق @MoSalah الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! 🐺🥳 pic.twitter.com/OXyBRFNDNN — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 15, 2022

ونشر فريق فيورنتينا الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، معلقاً عليه: ” أفضل أهداف محمد صلاح في فيورنتينا”. كما وتزامن نشره مع يوم ميلاده.

كما ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا (Champions League)، مقطع فيديو لجميع أهداف الفرعون المصري صلاح، الذي سجلها في البطولة القارية الموسم المنصرم 2021-2022.

Wishing @MoSalah a very happy birthday 🇪🇬👑 Leave your birthday messages for our Egyptian King below 🥳 pic.twitter.com/wkwN6Urxbl — Liverpool FC (@LFC) June 15, 2022

وكذلك نشر الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو لهدف النجم المصري صلاح في مرمى شباك مانشستر سيتي احتفالاً بميلاده ، معلقاً عليه: ” يمكننا مشاهدة هذا الهدف مرة تلو والمرة”.

We could watch this goal again, and again, AND AGAIN 🤩 Happy birthday, @MoSalah! pic.twitter.com/zFsmMfK240 — Premier League (@premierleague) June 15, 2022

الفيفا وتكريم صلاح

كما واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بطريقه الخاصة، من خلال الإعلان عن فيلم المصري صلاح في عيد ميلاده ال30، والذي أطلق عليه اسم ” مو . رمز عالمي”.

وقال اتحاد الفيفا في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” عيد ميلاد سعيد لفخر مصر”، كما ودعا الجماهير والمتابعين إلى مشاهدة فيلم ” مو. رمز عالمي” عبر منصته الرقمية بالمجان.

رمز عالمي 🌍

ملك مصري 👑🇪🇬 عيد ميلاد سعيد لفخر مصر، @MoSalah 🙌 شاهد فيلم "مو: رمز عالمي"، بشكل حصري ومجاني على +FIFA ⤵️ — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 15, 2022

ألقاب صلاح مع ليفربول

وأنهى صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الموسم المنصرم، بحصد العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الريدز، كان من أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا، وهداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في الموسم، وكذلك أفضل صانع أهداف في الدوري الممتاز.

كما وتوج صلاح مع فريقه، بلقب كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي. إلا أنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

Thank you for your birthday wishes. pic.twitter.com/98AWM2lD1n — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد صلاح ينتهي مع فريق ليفربول في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، رغم إعلان اللاعب في وقت سابق عن بقائه الموسم المقبل مع الريدز.

