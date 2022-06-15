فيديو صادم يرصد لحظة سقوط سيارة بركابها من قمة جبل في محافظة ذمار اليمنية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يرصد لحظة سقوط سيارة في محافظة ذمار اليمنية من أعلى أحد الجبال، عقب محاولة سائقها قيادتها في طريق وعرة.

ووفقا للفيديو، فبينما كان السائق يحاول الصعود بالسيارة المحملة بأكياس دقيق على ما يبدو ، انزلقت السيارة للخلف وسقطت في الوادي، حيث كان يجلس في كابينتها الخلفية عدد من الأشخاص.

وقال الناشطون بأن الحادثة وقعت يوم 8يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين أن تصوير الفيديو كان الهدف منه توثيق معاناة أهالي منطقة مخلاف نقذ، في محافظة ذمار.

توثيق سقوط سيارة من أعالي الجبال في مخلاف نقذ وصاب العالي محافظة ذمار الاربعاء الماضي 8 يونيو 2022 pic.twitter.com/kiEfHDNASp — يمن دايز #اليمن – YemenDays (@YemenDays) June 14, 2022

وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 حالتهم خطيرة

وأكد مدونون أن السيارة كانت من نوع تويوتا ولقي إثر سقوطها حوالي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران حالتهم الصحية خطيرة.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر يحتوي على صور للجثث بعد انتشالها من أسفل الجبل وللسيارة التي دُمّرت تماما، تعتذر “وطن” عن نشره احتراما لمشاعر قرائها.

معاناة أهالي وصابين

يشار إلى أن الطرق في مناطق وصابين العالي والسافل ذات التضاريس الوعرة قديمة وضيقة جدا وتعاني الإهمال، ويبلغ ارتفاعها 2500 متر فوق سطح البحر، مما يسبب معاناة كبيرة للأهالي في نقل حاجياتهم اليومية من الأسواق إلى قراهم.

وتتكرر الحوادث المأساوية بين الحين والآخر في مناطق وصاب على امتداد السلسلة الجبلية الغربية لمحافظة ذمار المطلة على الساحل التهامي.

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