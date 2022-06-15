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فيديو صادم يرصد لحظة سقوط سيارة بركابها من قمة جبل في محافظة ذمار اليمنية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سقوط سيارة من جبل watanserb.com
سقوط سيارة من جبل في اليمن

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يرصد لحظة سقوط سيارة في محافظة ذمار اليمنية من أعلى أحد الجبال، عقب محاولة سائقها قيادتها في طريق وعرة.

ووفقا للفيديو، فبينما كان السائق يحاول الصعود بالسيارة المحملة بأكياس دقيق على ما يبدو ، انزلقت السيارة للخلف وسقطت في الوادي، حيث كان يجلس في كابينتها الخلفية عدد من الأشخاص.

وقال الناشطون بأن الحادثة وقعت يوم 8يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين أن تصوير الفيديو كان الهدف منه توثيق معاناة أهالي منطقة مخلاف نقذ، في محافظة ذمار.

وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 حالتهم خطيرة

وأكد مدونون أن السيارة كانت من نوع تويوتا ولقي إثر سقوطها حوالي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران حالتهم الصحية خطيرة.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر يحتوي على صور للجثث بعد انتشالها من أسفل الجبل وللسيارة التي دُمّرت تماما، تعتذر “وطن” عن نشره احتراما لمشاعر قرائها.

معاناة أهالي وصابين

يشار إلى أن الطرق في مناطق وصابين العالي والسافل ذات التضاريس الوعرة قديمة وضيقة جدا وتعاني الإهمال، ويبلغ ارتفاعها 2500 متر فوق سطح البحر، مما يسبب معاناة كبيرة للأهالي في نقل حاجياتهم اليومية من الأسواق إلى قراهم.

وتتكرر الحوادث المأساوية بين الحين والآخر في مناطق وصاب على امتداد السلسلة الجبلية الغربية لمحافظة ذمار المطلة على الساحل التهامي.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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