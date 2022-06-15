شاهد ما فعلته جماهير نادي “القوة الجوية” العراقي في الملعب عقب خسارة فريقهم أمام الزوراء!!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للغضب، يظهر أعمال شغب كبيرة وتحطيم مقاعد استاد الشعب بالعراق وقذفها للملعب، في أعقاب نهاية مباراة ربع نهائي بطولة كأس العراق بين فريقي الزوراء والقوة الجوية، والتي انتهت بفوز “الزوراء” بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تعمد عدد من مشجعي فريق القوة الجوية إلى تحطيم المقاعد وقذفها إلى أرضية الملعب، تعبيرا عن الغضب من خسارة فريقهم، في حين أدت أعمال الشغب إلى إصابات بين عناصر الأمن المكلفين بحماية أرضية الملعب.

أعمال شغب وتحطيم كراسي ملعب الشعب الدولي من قبل جماهير نادي القوة الجوية بعد خسارتهم أمام نادي الزوراء في ربع نهائي كأس العراق .. ! pic.twitter.com/EGJ4DOujta — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 14, 2022

تشكيل لجنة تحقيق

من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، عن تشكيل لجنة تحقيقية لتقييم الأضرار الناتجة عن الأحداث الى حصلت بعد نهاية مباراة الديربي في بطولة كأس العراق بين فريقي القوة الجوية والزوراء .

وقال مدير ملعب الشعب الدولي علاء زيدان في تصريح، إن ” اللجنة التحقيقية قيمت الأضرار الناتجة عن الاحداث حيث تم إحصاء المقاعد المدمرة التي تتراوح أعدادها ما بين 800 مقعد إلى 1000″. مؤكدًا أن “أعمال الشغب موجودة في جميع ملاعب العالم وأن اللجنة مستمرة في عملها حتى الآن”.

وأشار إلى أن “وزارة الشباب والرياضة من واجبها تشكيل لجنة تحقيقية لتقدير الأضرار التي حصلت في الملعب ورفعها إلى الدائرة القانونية الموجودة في الوزارة، وهي المعنية في تقدير العقوبة التي ستفرض على نادي القوة الجوية”، مبينًا أن “مشرف المباراة علي الغزالي رفع تقريره إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بخصوص الأحداث التي حدثت بعد نهاية المباراة”.

هتافات ضد إيران

ووفقا لفيديوهات متداول، لم تخل المباراة من رفع الشعارات السياسية، حيث هتف أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضد إيران قائلين: “إيران برة برة بغداد تبقى حرة”، وكذلك “سيد مقتدى كل الشعب وياك”.

خلال مباريات كرة القدم على ملعب الشعب العراقي بين فريقين "الزوراء" و "القوة الجوية" ردد المتفرجون شعار «ایران بره بره بغداد تبقی حره» ضد تدخلات #النظام_الإيراني pic.twitter.com/IwH9YZeNQ7 — خاتم الشمري 🇸🇦 (@khatimalshammar) June 14, 2022

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