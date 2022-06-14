مفاجأة .. جوني ديب قد يجرّ آمبر هيرد للمحكمة مجدداً لهذا السبب

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ النجم العالمي جوني ديب قد يجرّ زوجته السابقة آمبر هيرد، للمحكمة من جديد؛ بتهمة التشهير.

ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني قوله إنّ تصريحات واتهامات آمبر هيرد خلال مقابلتها مع قناة “إم بي سي نيوز NBC News”، في أول ظهور لها بعد المحاكمة، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية عليها، وأن تحفز دعوى قضائية أخرى ضدّها.

خلال المقابلة، وصفت الممثلة (36 عامًا)، الحكم في محاكمة تشهيرها ضد ديب بأنه “غير عادل” وأصرت على أنها ستلتزم بكل كلمة في شهادتها حتى يوم وفاتها.

وضاعفت من الادعاءات بأن ديب (59 عامًا)، كان عنيفًا جسديًا تجاهها. كما اتهمته بـ “الكذب” على المنصة عندما قال إنه “لم يضربها أبدًا”.

وأوضحت المحامية (نيكول هاف) أن هذه المقابلة يمكن اعتبارها “منشورًا” جديدًا بموجب القانون. مما قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية ثالثة.

وفقًا لموقع MincLaw.com، فإنّ “الشخص الذي يكرر التشهير أو يعيد نشره سيخضع لنفس المسؤولية مثل المادة التشهيرية الأصلية”.

ومع ذلك، أضافت “هاف” أنها ليست متأكدة من أنها ستكون خطوة ذكية بالنسبة لديب لمتابعة محاكمة ثالثة ضد هيرد.

بعد محاكمة استمرت أشهر، أمرت هيرد بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات للممثل و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

حصلت هيرد على 2 مليون دولار كتعويض عن الأضرار من أصل 100 مليون دولار كانت تسعى إليها في الدعوى المضادة ضد زوجها السابق.

بعد انتهاء المحاكمة في 1 يونيو، أخبرت محامية هيرد، إيلين بريدهوفت، برنامج Today Show أن النجمة “على الإطلاق” لا تستطعي دفع المبلغ الكامل لـجوني ديب.