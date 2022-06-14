مضيفو طيران يكشفون عن أقذر أماكن في الطائرة ويحذّرون الركاب من لمسها

وطن– في مقاطع فيديو على التيك توك، قدّم مضيفو طيران لمتابعيهم نصائح للحفاظ على نظافتهم و سلامتهم أثناء الرحلة.

ويبدو أن فتحات التهوية وجيوب المقاعد وطاولات الطعام والمرحاض كلها مليئة بالبكتيريا، حسب ما أوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

نعلم جميعًا أن الطائرات ليست أكثر الأماكن نظافة ونتوقع عادةً أنه يقع تنظيفها وتعقيمها جيدًا بين الرحلات.

طاولات الطعام

لكن، مضيفو الطيران كشفوا أن الطائرات قد لا تكون نظيفة كما يُعتقد، خاصة طاولات الطعام التي نأكل عليها.

على التيك توك، قالت مضيفة الطيران التي تعرف باسم “coco_soars”، ان أقذر مكان في الطائرة هو طاولة الطعام.

مضيفة: “وجدت دراسة أن طاولات الطعام تحتوي في الواقع على كمية من البكتيريا أكثر بثماني مرات من أزرار المرحاض.” ونصحت بمسحها وتعقيمها قبل استعمالها.

الجلوس قرب النافذة

نشر “تومي شيماتو” وهو عضو في أحد أطقم الطائرات، عبر حسابه على تيك توك مقطع فيديو قدم فيه خمس نصائح تتعلق بالصحة والنظافة لركاب شركات الطيران وقد تحدث خاصة عن النوم أثناء الجلوس على مقعد النافذة.

حيث أوضح أنه واحد من أقذر الأماكن التي يمكنك النوم فيها، إذ قال “أنت لست الشخص الوحيد الذي يفعل ذلك، ولا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين قاموا بمسح أيديهم أو أشياء أخرى في جميع أنحاء النافذة”.

السراويل القصيرة

كما أوصى تومي بعدم ارتداء السراويل القصيرة على الطائرات.

حيث قال “لا تحاول ارتداء السراويل القصيرة عندما تكون على متن طائرة. فالمقعد، كالنافذة، من أقذر الأماكن على متن الطائرة – فأنت لا تعرف أبدًا مدى نظافته، لذا من المستحسن ارتداء بنطال تجنبََا للجراثيم.”

جيوب المقعد الخلفي

نصحت مضيفة طيران أخرى الركاب بعدم لمس الجيب الموجود في الجزء الخلفي من المقعد الأمامي.

حيث قالت في مقطع فيديو: “أول شيء، لا تلمس جيب المقعد الخلفي، يقوم الطاقم بتنضيفه بين الرحلات الجوية، لكنهم لا يقومون بتعقيمه.”

وأضافت ” إذا كنت ستستخدم طاولة الدرج الخاصة بك، فتأكد من تعقيمها، لقد رأيت الكثير من الآباء يستخدمونها كطاولة لتغيير حفاضات أطفالهم ثم يضعونها (الحفاظة) في جيب المقعد الخلفي.”

فتحات التهوية

وبخصوص فتحات التهوئة، نصحت المضيفة بمسحها أو تعقيمها قبل لمسحها فضلا عن بطاقات دليل السلامة.”

وعند دخول المرحاض، أكدت أيضََا “باستخدم منديل ورقي لغلق الباب”.