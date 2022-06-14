شرطة عمان السلطانية تعلن القبض على شخصين بتهمة الترويج للأفلام الإباحية

وطن – أعلنت شرطة عمان السلطانية عن القبض على شخصين بتهمة مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات، من خلال الترويج لبيع الأفلام الإباحية.

وقالت الشرطة العمانية في بيان لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على شخصين قاما بتصوير مقاطع فيديو لضحايا من النساء في وضع مخل بالآداب والأخلاق العامة، والترويج لبيع الأفلام الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة في بيانها على ضرورة مراعاة الآداب العامة واحترام المباديء والقيم الاجتماعية الأصيلة عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

الشرطة تلقي القبض على شخصين بتهمة مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات..#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Wa1EGkVQPs — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 14, 2022

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت قبل أيام بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقف مواطناً “مشهور سناب شات“، بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل.

وذكرت شرطة عمان السلطانية بأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب بيان الشرطة الذي نشر على صفحتها في تويتر فإن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقفت المواطن ووجهت له تهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف مواطنا بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل، و تستكمل بحقه الإجراءات القانونية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 8, 2022

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، قد ضجت قبل القبض على المذكور في البيان أعلاه، بموجة غضب عارمة، ضد أحد مشاهير “سناب شات“، بعد ظهوره بفيديو تضمن تلفظه بألفاظ خادشة للحياء، وقيامه بالطعن في شرف العديد من الفتيات.

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