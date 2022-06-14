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الهدهد

شرطة عمان السلطانية تعلن القبض على شخصين بتهمة الترويج للأفلام الإباحية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
القبض على شخصين الترويج للافلام الاباحية watanserb.com
شرطة عمان السلطانية

وطن – أعلنت شرطة عمان السلطانية عن القبض على شخصين بتهمة مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات، من خلال الترويج لبيع الأفلام الإباحية.

وقالت الشرطة العمانية في بيان لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على شخصين قاما بتصوير مقاطع فيديو لضحايا من النساء في وضع مخل بالآداب والأخلاق العامة، والترويج لبيع الأفلام الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة في بيانها على ضرورة مراعاة الآداب العامة واحترام المباديء والقيم الاجتماعية الأصيلة عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت قبل أيام بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقف مواطناً “مشهور سناب شات“، بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل.

وذكرت شرطة عمان السلطانية بأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب بيان الشرطة الذي نشر على صفحتها في تويتر فإن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقفت المواطن ووجهت له تهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، قد ضجت قبل القبض على المذكور في البيان أعلاه، بموجة غضب عارمة، ضد أحد مشاهير “سناب شات“، بعد ظهوره بفيديو تضمن تلفظه بألفاظ خادشة للحياء، وقيامه بالطعن في شرف العديد من الفتيات.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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