ذباب السعودية يُشيطن الجزيرة بسبب اعتناق مرشدة سياحية برازيلية للإسلام في تركيا

وطن – عمل ناشطون سعوديون، يُوصفون بأنهم “ذباب إلكتروني” على شيطنة قناة الجزيرة، عقب نقلها قصة اعتناق مرشدة سياحية برازيلية الإسلام بسبب صوت الأذان في مسجد آيا صوفيا في تركيا.

البداية كانت مع ظهور المرشدة السياحية ألينا فيانا وهي تعلن أنها اعتنقت الإسلام بسبب تأثرها بصوت الأذان في المسجد الشهير بتركيا، قائلة: “أنا مسلمة الآن.. سوف أتعلم وأقرأ أكثر”.

الفتاة ذكرت أنها استمعت إلى الأذان داخل المسجد، ورأيت النساء تصلي فشعرت أنه يجب أن تصلي معهن.

مرشدة سياحية برازيلية تعتنق الإسلام بعد تأثرها بصوت الأذان في مسجد آيا صوفيا بتركيا pic.twitter.com/6EPk7MO4Gv — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2022

وفيما أثارت القصة احتفاء واسعا من قِبل عدد من الناشطين على موقع “تويتر”، إلا أنّ حسابات سعودية حوّلوا الأمر إلى جدل سياسي وذلك بعدما صرّحت الفتاة بأن شعورها بالإسلام بدأ في المدينة المنورة.

وفيما كان سرد “الجزيرة” نقلا لتفاصيل قصة الفتاة إلا أنّ ما يُطلق عليه “ذباب السعودية” عمل على شيطنة الشبكة القطرية.

وكتب ناشط يدعى “Mohamed”: “برافو علي التجويد في الخبر ايا صوفيا تركيا”.

برافو علي التجويد في الخبر ايا صوفيا تركيا — Mohamed Ati (@ati202000) June 13, 2022

وكتب “Dwsr”: “يا حبكم لـ حِمرّ عِطرّ.. لازم تدّخلون تركيا في كل شي.. الفضل بعد الله يعود للأخ ثواب السبيعي.. اسألوا عن قصته معها منذ أن كانت في البرازيل”.

يا حبكم لـ حِمرّ عِطرّ

لازم تدّخلون تركيا في كل شي

الفضل بعد الله يعود للأخ ثواب السبيعي

واسألوا عن قصته معها

منذ أن كانت في البرازيل — Dwsr (@Dwsr13) June 13, 2022

وردّ عليه “𝐿𝒶𝓇𝓈 𝐹𝒾𝓃𝒹𝑒𝓇”: “ولماذا أنت حدت عن الفرح بدخولها إلى الإسلام وتقحم تركيا في كل موضوع مع (أنها لها فضل بعد الله في دخول الكثير إلى الإسلام) فقد ذكر التقرير أيضا المدينة المنورة”.

ولماذا أنت حدت عن الفرح بدخولها إلى الإسلام وتقحم تركيا في كل موضوع مع (أنها لها فضل بعد الله في دخول الكثير إلى الإسلام) فقد ذكر التقرير أيضا المدينة المنورة! — 𝐿𝒶𝓇𝓈 𝐹𝒾𝓃𝒹𝑒𝓇 (@FinderLars) June 13, 2022

وكتب “حمدالرباح”: “اعتنقت الإسلام بعد ان زارت المدينة المنورة وشاهدت المسجد النبوي الشريف”.

اعتنقت الإسلام بعد ان زارت المدينة المنورة وشاهدت المسجد النبوي الشريف — حمدالرباح (@ha323ha12) June 13, 2022

وذكر حساب باسم “s”: “تقرير يمجد تركيا”.

تقرير يمجد تركيا — x (@_Saud101) June 13, 2022

وقال “أبو آمينة آل ملياني”: “كل يوم نرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي كل بقاع الأرض، وأكثرهم يسلمون لما رأوه من معاملة وتصرفات من أناس لا يأبه لهم من عموم المسلمين.. لماذا تركزون على آيا صوفيا؟ ما المقصود من هذا الخبر؟؟؟؟؟”.

كل يوم نرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي كل بقاع الأرض، وأكثرهم يسلمون لما رأوه من معاملة وتصرفات من أناس لا يأبه لهم من عموم المسلمين.

•لمذا تركزون على آياصوفيا؟

•ما المقصود من هذا الخبر؟؟؟؟؟ — أبو آمينة آل ملياني (@gjV8l8gbe0KyqqL) June 13, 2022

وكتب “فيصل العليـ بي”: “الجزيرة أن تكذب أكثر”.

الجزيرة أن تكذب أكثر https://t.co/MwFckSD5pQ — فيصل العليـ بي (@fmhalharbi) June 13, 2022

تغريدات هؤلاء الناشطين أظهرت أنه تم تحويل القصة إلى عراك سياسي مع تركيا وشبكة الجزيرة، في تغاضٍ متعمد للتركيز على قصة الفتاة وإسلامها.

ولم يمنع ذلك استمرار حالة الاحتفاء من قِبل البعض واعتناقها للإسلام بغض النظر عن المكان الذي أسلمت فيه أو الدافع الذي هداها إلى ذلك.

ويقع “آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول التركية، وهذا المسجد أحد أهم رموز فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح قبل 569 سنة.

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