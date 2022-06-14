ارتفاع كبير لسعر الدولار في السودان بهذا البنك.. أعلى من السوق السوداء

وطن- ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل بنك “أم درمان” الوطني، بشكل مفاجئ لتتخطى أسعار البنوك الأخرى والسوق السوداء كذلك.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبحسب رصد (رطن) لنشرة أسعار بنك “أم درمان”، فقد وصل سعر شراء الدولار لديهم إلى 568 جنيها.

بينما جاء سعر بيع الدولار داخل ذات البنك، 572.26 جنيها.

وتفوقت أسعار بنك “أم درمان” بهذه القيم على الأسعار في بنك “الخرطوم”.

حيث جاءت أسعار بنك الخرطوم اليوم، الثلاثاء، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيها للبيع.

كما تظل أسعار بنك “أم درمان” متفوقة على سعر السوق الموازي (السوداء)، والذي وصل سعر شراء الدولار فيه إلى 566 جنيها.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 588.6 جنيها للشراء، و593 جنيهًا للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 686.9 جنيها للشراء، و692 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.5 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155 جنيها للبيع.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

وهو ما حدث بالفعل في بداية تعاملات هذا الأسبوع، لكن عادت الأسعار للصعود مجددا بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وجاء ذلك على خلفية الضربة الكبيرة التي وجهتها السلطات لهذه السوق، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من تجار العملة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ(وطن).

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.