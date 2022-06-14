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اقتصاد

ارتفاع كبير لسعر الدولار في السودان بهذا البنك.. أعلى من السوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان watanserb.com

وطن- ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل بنك “أم درمان” الوطني، بشكل مفاجئ لتتخطى أسعار البنوك الأخرى والسوق السوداء كذلك.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبحسب رصد (رطن) لنشرة أسعار بنك “أم درمان”، فقد وصل سعر شراء الدولار لديهم إلى 568 جنيها.

بينما جاء سعر بيع الدولار داخل ذات البنك، 572.26 جنيها.

وتفوقت أسعار بنك “أم درمان” بهذه القيم على الأسعار في بنك “الخرطوم”.

حيث جاءت أسعار بنك الخرطوم اليوم، الثلاثاء، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيها للبيع.

كما تظل أسعار بنك “أم درمان” متفوقة على سعر السوق الموازي (السوداء)، والذي وصل سعر شراء الدولار فيه إلى 566 جنيها.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 588.6 جنيها للشراء، و593 جنيهًا للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 686.9 جنيها للشراء، و692 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.5 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155 جنيها للبيع.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

وهو ما حدث بالفعل في بداية تعاملات هذا الأسبوع، لكن عادت الأسعار للصعود مجددا بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وجاء ذلك على خلفية الضربة الكبيرة التي وجهتها السلطات لهذه السوق، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من تجار العملة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ(وطن).

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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