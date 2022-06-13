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مضيف طيران: هذه الأشياء احذر أن تحزمها في حقيبتك (صور)

تستهلك السترات مساحة كبيرة داخل حقيبة السفر

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
حقيبة السفرwatanserb.com
حقيبة السفر

وطن -كشف مضيف الطيران ميغيل مونيوز عن مجموعة من الأغراض والأمتعة التي يجب الابتعاد عن حزمها في حقيبة السفر للمحافظة على مساحة كبيرة في حقيبة الأمتعة، وفقا لما أوردته صحيف ذا صن البريطانية.

قال مونيوز أنه يمكنك توفير الكثير من المساحة في حقيبة أمتعتك عن طريق التخلص من الملابس الضخمة التي يعتبرها – عن طريق الخطأ – العديد من المسافرين ضرورية.

يقوم العديد من المسافرين بحزم العديد من الأمتعة اعتقاد منهم أنهم سيحتاجون إليها. لكن يتضح وأنها تلك الامتعة لا يحتاجها فعلا المسافر.

الأحذية

كشف ميغيل أن الأحذية وخاصة النوع الثقيل هي من الأشياء التي يجب تجنب حزمها مؤكدا أن أولئك الذين يحبون استكشاف وجهة عطلاتهم غالبًا ما يجلبون هذا النوع من الأحذية الملائمة للمشي لمسافات طويلة.

لكن ما لا يعرفه المسافرون أن تلك الأحذية تضيف حتمًا قدرًا كبيرًا من الوزن إلى أمتعتك.

الأحذية المائية هي من بين أفضل الأحذية للرحلات

بدلاً من ذلك، يوصي ميغيل باختيار “الأحذية المائية”، حيث قال لصحيفة إكسبرس البريطانية” لقد بدأت مؤخرًا في ارتدائها فهي تصلح للسباحة وتجف في بضع ثوان ولا تفرز رائحة كريهة … إنها رائعة حقًا.”

متابعا بالقول “يمكنك ارتدائها للمشي لمسافات طويلة، أو الذهاب إلى الشاطئ، ويمكنك السباحة فيها كذلك و وفضلا عن ذلك لا تأخذ أي مساحة في حقيبتك.”

ولكن إذا كنت لا تستطيع  السفر بدون حذائك، يقترح ميغيل ارتدائها عند السفر بدلاً من ذلك.

سترات كبيرة الحجم

تستهلك السترات مساحة كبيرة داخل حقيبة السفر وقد نصح مضيف الطيران بارتدائها على متن الطائرة لتوفير مساحة في حقيبة أمتعتك.

وأضاف: “أرتدي دائمًا أكبر سترة لي وأحمل المعطف معي على متن الطائرة، لكي تكون لدي مساحة إضافية داخل حقيبة السفر.”

سراويل جينز

تشغل سراويل الجينز مساحة كبيرة داخل حقيبة السفر الأمر الذي يجعل في بعض الأحيان من الصعب إغلاق سحاب الحقيبة.

وفي هذا السياق، ينصح ميغيل المسافرين بارتدائها دائمًا عند السفر وأخذ زوجًا واحدًا فقط معك.”

كما أوصى كذلك عند حزم حقيبة السفر بإستعمال مكعبات التعبئة لزيادة مساحة التخزين إلى أقصى حد وهو ما يساعد أيضا على إبقاء حقيبتك منظمة.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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