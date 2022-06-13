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فاجعة تهز تونس.. صور مرعبة لحادث تصادم كارثي أسفر عن 7 وفيات

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حادث مروع في تونس watanserb.com
حادث مروع في تونس

وطن- فُجِع التونسيون، اليوم الاثنين، بوفاة سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء حادث مروري مروع.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن حادث تصادم بين سيارتين وقع عند الكيلو 63 بالطريق الوطني 16 بين مدينتي قابس والحامة.

 

واصطدمت سيارة أجرة بأخرى خاصة (ملاكي)، ما أسفر عن سقوط الضحايا.

ونقل الجرحى الأربعة إلى المستشفى فيما عادت حركة المرور إلى طبيعتها في منطقة الحادث.

ونشر ناشطون تونسيون صورا تُظهر السيارة الأجرة، وقد تعرضت للدمار في نصفها الأمامي بشكل كامل.

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وقال تونسيون إن بلاهم تأتي في مقدمة دول العالم على مستوى حوادث الطرقات القاتلة، في إشارة إلى تردي منظومة المرور في الدول الشمال إفريقية.

ورأى ناشطون أن هناك حالة من الاستهتار بقانون المرور يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد الحوادث.

ويقول ناشط يُدعى “Mouhanned Tounsi”: “المتسبب إما شاحنات بأنواها أو سيارات الأجرة بأنواها. لا حسيب ولا رقيب. على عينك يل تاجر”.

وبحسب جمعية تونس للسلامة المرورية، فإن استطلاع رأي أظهر أن أكثر من 90% من سائقي ومستخدمي الطريق في تونس لا يحترمون قانون المرور.

وتبين من الاستطلاع، أن 82% من مستخدمي الدراجات النارية لا يرتدون الخوذة، وأكثر من 66% من السائقين لا يرتدون حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.

وأظهر كذلك أن أكثر من 47% من هؤلاء السائقين يستخدمون الهاتف الجوال أثناء القيادة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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