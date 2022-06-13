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عبدالخالق عبدالله يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات:”مضطرين”

باسل النجار
كتب باسل النجار
رادارات إسرائيلية في الإمارات watanserb.com
رادارات إسرائيلية في الإمارات

وطن- خرج الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، يبرر الفضيحة الإماراتية التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية بنشر رادارات إسرائيلية في الإمارات.

رجل ابن زايد يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات

وكانت “القناة12” العبرية كشفت عن نشر رادارات إسرائيلية في دول خليجية بينها الإمارات والبحرين، بعد انتهاء زيارة رئيس الاحتلال نفتالي بينيت لأبوظبي.

عبدالخالق عبدالله، انتهج نظرية “الاضطرار” للتبرير لموقف الإمارات وتطبيعها المستمر مع إسرائيل.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ملقيا باللوم على إيران:”رادارات اسرائيلية لحماية دول خليجية ضد الصواريخ الايرانية. اللوم كل اللوم يقع على عاتق ايران التي تدفع دول الخليج العربي دفعا في هذا الاتجاه.”

التغريدة التي عرضت الأكاديمي الإماراتي لانتقادات حادة، وأحرجه أحد النشطاء ورد عليه بالقول:”بنفس المنطق يحق لحماس التعامل مع ايران بسبب إسرائيل التي تدفع في نفس الاتجاه .. ليش بتتهموها بالارهاب؟”

ورد عليه الدكتور وليد الحداد:”احنا اغني من إسرائيل ولدينا القدرة علي شراء رادارات متطورة يديرها ابناء الخليج.. فلسنا بحاجه الي إسرائيل وراداراتها.”

ومن المحتمل أن تكون منظومة الرادارات الإسرائيلية المشار إليها قد نشرت في الإمارات، عقب الهجوم العنيف الذي تعرضت له الدولة من قبل جماعة الحوثي في اليمن، وأسفر عن سقوط قتلى.

ووفقا لهذه التسريبات فإن الإمارات تُعد بذلك أول دولة خليجية يتمكن الاحتلال من وضع معدات عسكرية له داخل أراضيها.

وسبق أن تحدثت تقارير عبرية عن محاولات سابقة من إسرائيل لتأسيس حلف دفاعي مع دول الخليج ضد إيران.

رسالة تهديد للإمارات من جزيرة “طنب الكبرى”

من جانبه بعث علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بما وصفه ناشطون بأنه تهديد للإمارات بعد هذه الخطوة.

وفي تصريحات له أدلى بها أثناء تفقده الجاهزية القتالية في جزيرة “طنب الكبرى” الإماراتية المحتلة، شدد “تنكسيري” على أن وجود “إسرائيل” على أراضي دول مجاورة يهدد أمن المنطقة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القائد بالحرس الثوري تحقق من حالة التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني على الجزيرة الإماراتية المحتلة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن “تنكسيري” قوله إن تقييمه لمستوى الأمن في المياه الخليجية “جيد بسبب التعاون الإقليمي”.

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المصدرالقناة12 العبرية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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