عبدالخالق عبدالله يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات:”مضطرين”

وطن- خرج الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، يبرر الفضيحة الإماراتية التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية بنشر رادارات إسرائيلية في الإمارات.

رجل ابن زايد يبرر نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات

وكانت “القناة12” العبرية كشفت عن نشر رادارات إسرائيلية في دول خليجية بينها الإمارات والبحرين، بعد انتهاء زيارة رئيس الاحتلال نفتالي بينيت لأبوظبي.

رادارات اسرائيلية لحماية دول خليجية ضد الصواريخ الايرانية. اللوم كل اللوم يقع على عاتق ايران التي تدفع دول الخليج العربي دفعا في هذا الاتجاه. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 13, 2022

عبدالخالق عبدالله، انتهج نظرية “الاضطرار” للتبرير لموقف الإمارات وتطبيعها المستمر مع إسرائيل.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ملقيا باللوم على إيران:”رادارات اسرائيلية لحماية دول خليجية ضد الصواريخ الايرانية. اللوم كل اللوم يقع على عاتق ايران التي تدفع دول الخليج العربي دفعا في هذا الاتجاه.”

التغريدة التي عرضت الأكاديمي الإماراتي لانتقادات حادة، وأحرجه أحد النشطاء ورد عليه بالقول:”بنفس المنطق يحق لحماس التعامل مع ايران بسبب إسرائيل التي تدفع في نفس الاتجاه .. ليش بتتهموها بالارهاب؟”

بنفس المنطق يخق لحماس التعامل مع ايران بسبب إسرائيل التي تدفع في نفس الاتجاه .. ليش بتتهموها بالارهاب ؟ — ahmad (@ahmeddk01) June 13, 2022

ورد عليه الدكتور وليد الحداد:”احنا اغني من إسرائيل ولدينا القدرة علي شراء رادارات متطورة يديرها ابناء الخليج.. فلسنا بحاجه الي إسرائيل وراداراتها.”

ومن المحتمل أن تكون منظومة الرادارات الإسرائيلية المشار إليها قد نشرت في الإمارات، عقب الهجوم العنيف الذي تعرضت له الدولة من قبل جماعة الحوثي في اليمن، وأسفر عن سقوط قتلى.

ووفقا لهذه التسريبات فإن الإمارات تُعد بذلك أول دولة خليجية يتمكن الاحتلال من وضع معدات عسكرية له داخل أراضيها.

وسبق أن تحدثت تقارير عبرية عن محاولات سابقة من إسرائيل لتأسيس حلف دفاعي مع دول الخليج ضد إيران.

رسالة تهديد للإمارات من جزيرة “طنب الكبرى”

من جانبه بعث علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بما وصفه ناشطون بأنه تهديد للإمارات بعد هذه الخطوة.

وفي تصريحات له أدلى بها أثناء تفقده الجاهزية القتالية في جزيرة “طنب الكبرى” الإماراتية المحتلة، شدد “تنكسيري” على أن وجود “إسرائيل” على أراضي دول مجاورة يهدد أمن المنطقة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القائد بالحرس الثوري تحقق من حالة التحصينات والمنشآت الهندسية والدفاع المدني على الجزيرة الإماراتية المحتلة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن “تنكسيري” قوله إن تقييمه لمستوى الأمن في المياه الخليجية “جيد بسبب التعاون الإقليمي”.