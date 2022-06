رد فعل صادم من بيكيه تجاه “تغريدة” مهينة له.. وهذه النادلة الشقراء التي خان شاكيرا لأجلها!

وطن– وضع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، علامة إعجاب على تغريدة مثيرة للجدل ومهينة له، تقلل من قدراته كلاعب كرة القدم، بالمقارنة مع حبيبته السابقة المطربة الكولومبية شاكيرا.

وكانت شاكيرا وبيكيه قد التقيا قبل فترة وجيزة من حملة إسبانيا المنتصرة لكأس العالم 2010 ، والتي غنت فيها شاكيرا نشيد البطولة “واكا واكا” . التي حققت أكثر من ثلاثة مليارات مشاهدة على “يويتوب”.

وبعد الانفصال، نشر ناشط على “تويتر”، لقطة شاشة للأغنيتين اللتين أدتهما نجمة البوب البالغة من العمر 45 عامًا في نهائيات كأس العالم السابقة.

وأرفق الناشط الصورتين بتعليق قال فيه: “قال أحدهم إن شاكيرا قدمت لكرة القدم أكثر مما فعل بيكيه في أي وقت مضى.”

Someone said Shakira has done more for football than Pique ever will 😭😭 pic.twitter.com/fyWLOS2LxV

— I (@23Ijk) June 4, 2022