انفجار مروع في إيران وغازات سامة تفتك بالمواطنين في الشوراع

وطن- أفادت وكالات أنباء إيرانية عن وقوع انفجار في مصنع “كربونات الصوديوم” في محافظة “فارس” جنوبي إيران مخلفاً 81 مصابا.

وأصيب 81 شخصا منهم 76 بحالات تسمم، مساء الإثنين، إثر انفجار شديد داخل المصنع المشار إليه.

وأعلن المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، حسين درويشي، الإثنين، عن انفجار مصنع “فيروز آباد” لكربونات الصوديوم بمحافظة فارس، جنوبي إيران.

وقال المسؤول المحلي إن أحد خزانات مصنع “فيروز آباد” لكربونات الصوديوم، انفجر مساء، الاثنين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، تلقوا العلاج في العيادات الخارجية من قبل قوات الإنقاذ في حالات الطوارئ”.

وبدوره أعلن مدير قسم الحوادث والطوارئ الطبية بجامعة “شيراز” للعلوم الطبية، أن عدد المصابين في انفجار مصنع “كربونات الصوديوم” في فيروز آباد وصل إلى 45.

💥#انفجار ضخم في #إيران

أدى انفجار ضخم في مصنع كافيه لكربونات الصوديوم في مدينة فيروز آباد في مقاطعة فارس إلى إصابة أكثر من 100 شخص حتى الآن.

وبسبب وجود غازات سامة ، تم إرسال فرق سلامة إلى المنطقة ، حيث يتم التحقيق في مستوى تلوث الهواء

تم حظر طريق جم إلى فیروز آباد pic.twitter.com/8tWLgsOvfE — Masood A.R. (@nasiramini17) June 13, 2022

“غازات سامة في الهواء”

وإثر ذلك تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد بعد انفجار مصنع كربونات الصوديوم، نظرًا لوجود غازات سامة في الهواء، لقياس مستوى التلوث في المكان.

إيران من لحظة انفجار خزان الأمونيا بمصنع فيروز آباد لكربونات الصوديوم! pic.twitter.com/sdGer0TuGC — رئيس الأركان (@AlarkanRyys) June 13, 2022

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة “تسنيم” الإيرانية وتابعته”وطن” أدخنة سوداء كثيفة تنبعث من المكان جراء انفجار خزان الأمونيا.

كما أظهرت مقاطع مصورة التقطت من الأعلى أدخنة بيضاء اللون تنبعث بالقرب من خزانات فوق أسطح أحد الأبنية.

ويشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي جرى افتتاحه رسميا في أغسطس 2016 ويعمل به حوالي ألف عامل، تبلغ مليون طن سنويا من كربونات الصوديوم.

منتجات المصنع تستخدم في الصناعات التحويلية مثل الزجاج، وأيضا أجهزة تنقية المياه والبتروكيماويات.