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انفجار مروع في إيران وغازات سامة تفتك بالمواطنين في الشوراع

باسل النجار
كتب باسل النجار
انفجار مروع في إيران watanserb.com
انفجار مروع في إيران

وطن- أفادت وكالات أنباء إيرانية عن وقوع انفجار في مصنع “كربونات الصوديوم” في محافظة “فارس” جنوبي إيران مخلفاً 81 مصابا.

وأصيب 81 شخصا منهم 76 بحالات تسمم، مساء الإثنين، إثر انفجار شديد داخل المصنع المشار إليه.

وأعلن المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، حسين درويشي، الإثنين، عن انفجار مصنع “فيروز آباد” لكربونات الصوديوم بمحافظة فارس، جنوبي إيران.

وقال المسؤول المحلي إن أحد خزانات مصنع “فيروز آباد” لكربونات الصوديوم، انفجر مساء، الاثنين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، تلقوا العلاج في العيادات الخارجية من قبل قوات الإنقاذ في حالات الطوارئ”.

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وبدوره أعلن مدير قسم الحوادث والطوارئ الطبية بجامعة “شيراز” للعلوم الطبية، أن عدد المصابين في انفجار مصنع “كربونات الصوديوم” في فيروز آباد وصل إلى 45.

“غازات سامة في الهواء”

وإثر ذلك تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد بعد انفجار مصنع كربونات الصوديوم، نظرًا لوجود غازات سامة في الهواء، لقياس مستوى التلوث في المكان.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة “تسنيم” الإيرانية وتابعته”وطن” أدخنة سوداء كثيفة تنبعث من المكان جراء انفجار خزان الأمونيا.

كما أظهرت مقاطع مصورة التقطت من الأعلى أدخنة بيضاء اللون تنبعث بالقرب من خزانات فوق أسطح أحد الأبنية.

ويشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي جرى افتتاحه رسميا في أغسطس 2016 ويعمل به حوالي ألف عامل، تبلغ مليون طن سنويا من كربونات الصوديوم.

منتجات المصنع تستخدم في الصناعات التحويلية مثل الزجاج، وأيضا أجهزة تنقية المياه والبتروكيماويات.

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المصدروكالات أنباء إيرانية، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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