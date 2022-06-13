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الشيخ زايد لـ أحمد ياسين: “وجودك عندنا يشرفنا وأنت رمز للشهامة والمعالي”.. لماذا خان الأبناء والدهم؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الشيخ زايد احمد ياسين watanserb.com
لقاء جمع رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد آل نهيان ومؤسس حركة "حماس" الشهيد أحمد ياسين عام 1998

وطن – تزامنا مع حالة الانبطاح التي تعيشها الإمارات وارتماء حكامها الحاليين في أحضان إسرائيل بعد أن نصبت العداء لحركة حماس، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نادر لاستقبال رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد آل نهيان لمؤسس حركة “حماس”، الشهيد أحمد ياسين.

ووفقا لما ورد في الفيديو، فإن اللقاء يعود لشهر مايو/آيار 1998، خلال استقبال الشيخ “زايد” للشيخ “أحمد ياسين” في أبوظبي، حيث دعا الرئيس الإماراتي حينها الى عقد قمة عربية موسعة لمعالجة الأوضاع الراهنة آنذاك، وتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات المحيطة بالأمة العربية والقضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء، قال الشيخ “زايد” للشيخ أحمد ياسين” أنت رمز للمعالي والشهامة..أنت مرابط”. موضحا بأن التفاف العرب مع بعضهم البعض، يجعل الامة الإسلامية كافة تلتف حولهم، ليرد عليه الشيخ أحمد ياسين قائلا: “صدق رسول الله حين قال إذا عز العرب عز الإسلام”.

كما توجه الشيخ “زايد” للشيخ أحمد ياسين قائلا: “الخطر اللي بمسكم بيمسنا وبيمس إخوانكم وياكم”.

الشيخ زايد ينتقد القمم العربية المصغرة

وبالعودة إلى ما تم خلال اللقاء، فقد انتقد الشيخ “زايد” حينها ما يتردد بين الحين والاخر عن عقد قمة عربية مصغرة، وتساءل عن جدوى اجتماع مصغر لقادة ثلاث دول يجلسون ويخططون نيابة عن 22 دولة.

وتسائل أيضا: “لماذا لا يجتمع القادة العرب جميعا ويتحدثون ويتناقشون فيما بينهم واذا كان بينهم من يسير على نهج خاطىء فإن إخوانه الآخرين سيرشدونه إلى طريق الصواب ببراهينهم ونصائحهم”، وفق ما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقال مخاطبا الشيخ أحمد ياسين”: “يجب ان نجتمع حتى نعرف من الذي يشارك إخوانه العرب همومهم ويقف الى جانبهم ونحاول أيضا ان نعالج اولئك الذين لا يشعرون باخوانهم”.

الشيخ زايد يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني

كما أكد الشيخ “زايد” على دعمه الكامل للشعب الفلسطينى حتى يسترد أراضيه وحقوقه، وتساءل كيف تكون إسرائيل مغتصبة الأرض وهي الخصم والحكم في الوقت نفسه. مشيرا إلى أنه يجب على الحكم أن يسمع البراهين من المدعي والمدعى عليه قبل أن يصدر الحكم.

وقال: “إما ان تدعي إسرائيل وأمريكا تؤيد دعواها وتعتبرها صحيحة فهذا لا يجوز”، داعيا الولايات المتحدة الامريكية إلى انتهاج سياسة عادلة ومتوازنة تجاه اسرائيل والشعب الفلسطيني.

واعتبر أن مجيء الشيخ أحمد ياسين للإمارات يشرفها، وأنه سيجد فيها كل الاحترام والتقدير الذي يستحقه.

وشبه “الشيخ زايد” دولة الكيان بـ”السبع اللي يبي ياكل”، وتريد أن تنهب فقط ، وفق قوله.

وعلى النقيض من موقف والده، كان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قد هاجم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

عبدالله بن زايد يهاجم حماس

وقال خلال حديث له مع موقع اللجنة اليهودية الأميركية، إنه “من المؤسف أن تتردد الدول بشكل أكبر في الحديث عن كيانات مثل (حركة المقاومة الإسلامية) حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح”.

وقال الوزير الإماراتي، الذي بدات بلاده علاقات غير مسبوقة مع الكيان الصهيوني، إنه من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما، وليس الجناح السياسي، على أنه إرهابي، في حين أن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق.

وجاء تداول هذا الفيديو بعد يومين فقط من استقبال الرئيس الإماراتي الحالي محمد بن زايد لرئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت في أبو ظبي، وهو اللقاء الثالث لهما منذ توقيع اتفاقات أبراهام التطبيعية.

ومنتصف سبتمبر 2020، وقعت أبوظبي اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، توسعت الحكومة الإماراتية في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات أبرزها كان على صعيد الاستثمار والبنوك والسياحة وجوانب اقتصادية أخرى، بالإضافة للتعاون العسكري، كان آخره ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام دولة الاحتلال بنشر منظومة رادار في الإمارات والبحرين.

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المصدرالبيان + يوتيوب + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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