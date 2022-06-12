الرئيسيةالهدهد"فضيحة" للجزائر.. هذا ما حدث لباخرة جزائرية في فرنسا وفجر موجة غضب
الهدهد

“فضيحة” للجزائر.. هذا ما حدث لباخرة جزائرية في فرنسا وفجر موجة غضب

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الباخرة باجي مختار 3 watanserb.com

وطن – فتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا، فيما أطلقت عليه “فضيحة الباخرة باجي مختار 3″، بعد رحلتها العائدة من مدينة مارسيليا الفرنسية.

وزارة العدل الجزائرية قالت إنّ الباخرة تتسع لـ1800 مسافر و600 سيارة، إلا أنّ الرحلة عادت بينما كان على متن الباخرة 72 مسافرا و25 سيارة فقط، وذلك رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.

شكاوى مسافرين جزائريين بحثا عن تذاكر للعودة

ورُصدت شكاوى عديدة من جزائريين مسافرين إلى فرنسا تحديدا يرغبون في العودة لبلادهم، ولم يجدوا أي تذاكر للعودة.

وهو ما زاد من غضب السلطات لا سيما بعد الكشف عن صدامات بين هؤلاء الجزائريين والشرطة الفرنسية.

كما رُصِد عدد من الجزائريين وهم ينامون في العراء بحثا عن تذكرة من أجل العودة لوطنهم.

قرارات عاجلة للرئيس الجزائري

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام مدير شركة النقل البحري كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف كمال إيداليا؛ بسبب ما أطلق عليه سلوكهما المسيء للجزائر والمضر بمصالح المواطنين، على حد تعبير بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في البلاد.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

ولم يوضح بيان الرئاسة الجزائرية ملابسات هذه الإقالة أو ما فعله هذان المسؤولان بما قاد إلى اعتباره “إساءة لصورة الجزائر”.

قرارات حبس بسبب فضيحة الباخرة

في سياق متصل، صدر قرار عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في البلاد، بحبس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ومدير التسويق والشحن، والمدير التجاري للمؤسسة، مؤقتا.

يأتي هذا فيما تقرر إخضاع مسؤولين آخرين لالتزامات الرقابة القضائية على ذمة القضية نفسها.

جاء ذلك بعد ورود معلومات عن وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة الباخرة باجي مختار 3″ من ميناء مارسيليا في فرنسا، إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو الجاري.

ومَثُل المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية، الخميس الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، وتحقيق ثراء غير مشروع.

ويمنع القانون الجزائري تداول معلومات بشأن هذه القضية، ويبرر ذلك بأنّ التحقيق لا يزال متواصلًا ومن ثم تسود تخوفات من التأثير على سير التحقيقات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صحيفة إسبانية تكشف حجم الأضرار التي ستلحق بإسبانيا جراء انتقام الجزائر

الهدهد

إعلامي عراقي موالٍ للسعودية يهاجم الجزائر ويشيطنها لحساب ملك المغرب محمد السادس

الهدهد

“الجزائريون أعداء سيئون للغاية”.. صحيفة إسبانية.. “نحن ندفع ثمن كوننا دولة بلا عهد”

الهدهد

نواب إسبان لـ”سانشيز”: حان الوقت لنقول لك كما قالت الجزائر: لقد بلغ السيل الزبى

الهدهد

تطورات جديدة بحادث الطائرة الجزائرية التي عثر بداخلها على جثتين

الهدهد

هكذا ردت الجزائر على إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء المغربية

الهدهد

تطبيع قريب محتمل بين تونس وإسرائيل والجزائر هي “العقبة”.. لماذا؟

الهدهد

حفيظ دراجي يرد على خطة مغربية لتشويه سمعة الجزائر في الألعاب المتوسطية

حياتنا

جزائري يتطاول على الرسول ويستهزأ بالإسلام والأنبياء.. هذا مصيره

تقارير

زيارة “تبون” لتركيا .. محلل جزائري يتحدث لـ”وطن” عن أهميّتها وانعكاساتها على الجزائر ودول الجوار

الهدهد

عقيد سابق في المخابرات الإسبانية: “سانشيز” استسلم للابتزاز المغربي لما يعرفونه عن زوجته

الهدهد

كواليس إقالة “تبون” مدير المخابرات الخارجية .. ما علاقة كندا بالأمر؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا