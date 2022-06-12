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حياتنا

علاقة شاكيرا وبيكيه في السرير .. مذيعة إسبانية تكشف مفاجأة (صور)

"كان كلاهما يعاني من مشاكل كثيرة وأثر على حياتهما كزوجين"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن – مزيدٌ من “القيل والقال”، ينتشر في الصحافة الأجنبيّة، حول علاقة النجمة شاكيرا بلاعب نادي برشلونة الإسباني اللاعب جيراد بيكيه.

بينما يسيطر خبر انفصال شاكيرا وبيكيه على العناوين الرئيسية والأخبار، تقول صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنّ شاكيرا وبيكيه كانت لهما علاقة جيدة “فقط” في السرير.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الزوجين لم يحافظا على كيمياء جيدة خلال فترة الخطوبة. بحسب “ماركا”

ونقلت مقدمة البرامج التلفزيونية “كارمن لومانا” عن بيكيه والمغنية الكولومبية: “كان كلاهما يعاني من مشاكل كثيرة وأثر على حياتهما كزوجين”.

“بيكيه وشاكيرا شعرا بالراحة في السرير فقط”

وأكدت “كارمن لومانا” أن الزوجين لم يعيشا معًا وشعرا بالراحة فقط في موقف واحد، وهو في السرير.

كارمن لومانا
كارمن لومانا

وأوضحت المقدمة التلفزيونية وسيدة الأعمال: “يقولون إن أفضل مكان يلتقي فيه بيكيه وشاكيرا يكون في السرير”.

كما اختتمت حديثها قائلة: “الزواج من لاعب كرة قدم ليس بالأمر السهل”.

كارمن لومانا
كارمن لومانا

جدير بالذّكر أنّ بيكيه والمغنية الكولومبية شاركا بيانًا رسميًا أنهى علاقتهما التي استمرت 12 عامًا.

منذ انفصالهما، ظهرت تقارير وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب الانفصال.

خلال هذه الأسابيع بعد الإتفصال، سيعيش اللاعب في شقة عازب.

والتقت شاكيرا وبيكيه خلال تسجيل أغنية واكا واكا ، نشيد المونديال الذي أقيم في جنوب إفريقيا.

كلاهما لديهما طفلان: ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

أبناء شاكيرا و بيكيه
أبناء شاكـيرا و بيكيه
المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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