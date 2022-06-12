صفقة ليفربول الجديدة تهدد عرش محمد صلاح

وطن – أكدت العديد من التقاير الإنجليزية، إتمام نادي ليفربول صفقته القوية مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، لتدعيم مركز خط الهجوم بدلاً من محمد صلاح وزميله ساديو ماني الذي أوشك على الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: “داروين نونيز اتفق مع ليفربول على عقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة”.

ليفربول وتفاصيل عقد داروين نونيز

وأردف رومانو، ” إدارة النادي توصلت إلى اتفاق شفهي مع بنفيكا البرتغالي، لإتمام تلك الصفقة ب80 مليون يورو، مع مكافآت مالية تصل إلى 20 مليون يورو”.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022

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كما وأضاف، ” ليفربول الآن يحضر الأعمال الورقية للتوقيع، على عقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات.. وهذا متفق عليه بالفعل”.

ومن المتوقع أن يعلن نادي ليفربول، عن إتمام تلك الصفقة وخروجها للعلن بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة.

محمد صلاح وليفربول

كما وتعد تلك الصفقة القوية لإدارة نادي ليفربول ” الريدز”، هي بمثابة تهديد واضح لمركز محمد صلاح وزميله السنغالي ماني الذي يرغب بالفعل في الرحيل، حيث أن كل التقارير تشير إلى ذهاب الأخير إلى نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

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لكن المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم والمتوج بالعديد من الجوائز الفردية، كان أخرها أفضل لاعب هذا الموسم، قد أكد في وقت سابق على بقائه الموسم المقبل مع الريدز. بعض النظر عن تجديد أو عدم تجديد العقد.

اتفاق صلاح مع برشلونة

وكشقت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن نجم فريق ليفربول محمد صلاح قد اتفق شفاهياً مع نادي برشلونة الإسباني للإنضمام إلى صفوفه في صيف عام 2023. ولذلك هو يماطل في تجديد عقده مع الريدز.

كما وأضافت، ” صلاح أخبر زملائه المقربين داخل غرفة تبديل الملابس، في وقت سابق، بأنه يريد الذهاب إلى برشلونة”.

Darwin Núñez agreement on personal terms with Liverpool is for the next six years: contract will be valid until June 2028. 🔴🇺🇾 #LFC Núñez is now in Spain with his agent, just waiting to fly to Merseyside once the contracts between clubs are signed – could be tomorrow ⤵️ https://t.co/FMVXd7ACOc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022

كما وسينتهي عقد المصري صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي. في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، في ظل فشل التوصل إلى الآن إلى اتفاق مع إدار الريدز بشأن تجديد عقده.

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