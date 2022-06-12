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رياضة

صفقة ليفربول الجديدة تهدد عرش محمد صلاح

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح مهدد بعد إتمام ليفربول صفقة التعاقد مع داروين نونيز watanserb.com
ليفربول يغلق صفقة التعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز

وطن – أكدت العديد من التقاير الإنجليزية، إتمام نادي ليفربول صفقته القوية مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، لتدعيم مركز خط الهجوم بدلاً من محمد صلاح وزميله ساديو ماني الذي أوشك على الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: “داروين نونيز اتفق مع ليفربول على عقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة”.

ليفربول وتفاصيل عقد داروين نونيز

وأردف رومانو، ” إدارة النادي توصلت إلى اتفاق شفهي مع بنفيكا البرتغالي، لإتمام تلك الصفقة ب80 مليون يورو، مع مكافآت مالية تصل إلى 20 مليون يورو”.

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كما وأضاف، ” ليفربول الآن يحضر الأعمال الورقية للتوقيع، على عقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات.. وهذا متفق عليه بالفعل”.

ومن المتوقع أن يعلن نادي ليفربول، عن إتمام تلك الصفقة وخروجها للعلن بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة.

محمد صلاح وليفربول

كما وتعد تلك الصفقة القوية لإدارة نادي ليفربول ” الريدز”، هي بمثابة تهديد واضح لمركز محمد صلاح وزميله السنغالي ماني الذي يرغب بالفعل في الرحيل، حيث أن كل التقارير تشير إلى ذهاب الأخير إلى نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

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لكن المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم والمتوج بالعديد من الجوائز الفردية، كان أخرها أفضل لاعب هذا الموسم، قد أكد في وقت سابق على بقائه الموسم المقبل مع الريدز. بعض النظر عن تجديد أو عدم تجديد العقد.

اتفاق صلاح مع برشلونة

وكشقت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن نجم فريق ليفربول محمد صلاح قد اتفق شفاهياً مع نادي برشلونة الإسباني للإنضمام إلى صفوفه في صيف عام 2023. ولذلك هو يماطل في تجديد عقده مع الريدز.

كما وأضافت، ” صلاح أخبر زملائه المقربين داخل غرفة تبديل الملابس، في وقت سابق، بأنه يريد الذهاب إلى برشلونة”.

كما وسينتهي عقد المصري صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي. في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، في ظل فشل التوصل إلى الآن إلى اتفاق مع إدار الريدز بشأن تجديد عقده.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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