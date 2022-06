صفقة ليفربول الجديدة تهدد عرش محمد صلاح

وطن – أكدت العديد من التقاير الإنجليزية، إتمام نادي ليفربول صفقته القوية مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، لتدعيم مركز خط الهجوم بدلاً من محمد صلاح وزميله ساديو ماني الذي أوشك على الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: “داروين نونيز اتفق مع ليفربول على عقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة”.

وأردف رومانو، ” إدارة النادي توصلت إلى اتفاق شفهي مع بنفيكا البرتغالي، لإتمام تلك الصفقة ب80 مليون يورو، مع مكافآت مالية تصل إلى 20 مليون يورو”.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC

Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022