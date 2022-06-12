راتب عمرو أديب الجديد الذي يتقاضاه من “mbc” بأمر تركي آل الشيخ.. رقم لا يصدق

وطن – في العاشرة مساءً، يُطل على الشعب المصري “المغلوب على أمره” الإعلامي عمرو أديب، يظهر على الشاشة بدور ما يسميه الناصح الأمين الفاهم الواعي المستقرئ للمستقبل، يقدم وعظا يوميا عن ضرورة التقشف بينما يعيش هو رغد العيش وترف الرواتب الخيالية.

راتب عمرو أديب

عمرو أديب، أحد أبرز الإعلاميين المصريين الموكلة إليهم مهام تلميع النظام وتبرير سياساته أو التمهيد لها.

ليس بالضرورة من منصة إعلامية مصرية، لكنه يملأ خزائنه حاليا بأموال الخليج، إذ يعمل في محطة “إم بي سي” السعودية، في إطار التخديم على المحور “السعودي الإماراتي المصري” الموصوف من قبل معارضيه بأنه محور قمعي يفتك بشعوبه على كل الأصعدة.

الدور الذي يلعبه عمرو أديب، جعل قيمته المالية كبيرة دون القياس على قيمة مادته الإعلامية، فراتب عمرو أديب يصل في الشهر إلى 5 ملايين جنيه مصري (270 ألف دولار)، بما يعني أنه يتقاضى يوميا 166 ألف جنيه، وسنويا 60 مليون جنيه.

الراتب السنوي للإعلامي المصري عمرو أديب ارتفع إلى 60 مليون جنيه مصري سنويا ، بواقع 5 مليون جنيه شهريا pic.twitter.com/fTb1f6WDKp — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 11, 2022

الكشف عن مرتب عمرو أديب ذكّر المتابعين بالجلسة التي عقدها أديب مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال التوقيع على انضمام عمرو أديب للمحطة السعودية، وقد حطّ تركي من قدر أديب بشدة الذي بدى منحنيا أمام من بات يوصف من قبل كثيرين بأنه “ولي نعمته”.

البركة في قفاه هو اللي معلي سعره😂😂 pic.twitter.com/ajIaJ32ZHe — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 11, 2022

“باع نفسه للسعودية” وتركي آل الشيخ الكفيل

واتهم نشطاء على موقع تويتر، عمرو أديب بأنه باع نفسه مقابل المال، إذ قالت “moga”: “باع الضمير وانعدام من الآدميه، سعر بخيس.. الشئ الوحيد اللي حينفعه إن الناس بتنسي”.

باع الضمير و انعدمم من الادميه، سعر بخيس. الشئ اوحيداللي حينفعه إن الناس بتنسي. — Moga (@Moga08723738) June 11, 2022

وذكر “عماد جمال عبد الصبور”: “كل ما يهين نفسه يديلوا أكتر”.

كل مايهين نفسه يديلوا اكتر — عمادجمال عبدالصبور (@bH8bRHHyYUBQ9vn) June 11, 2022

وغرّد “Sayedalmeldenyosef”: “كما ارتفعت أسعار كل شيء هو بيتكلم عن زيادة الأسعار من أجل زيادة راتبه”.

كما ارتفعت أسعار كل شئ هوبيتكلم عن زيادة الأسعار من أجل زيادةراتبة — Sayedalmeldenyosef (@Sayedalmellnyo1) June 11, 2022

وكتب “Farghaly Yaseen”: “فيه راقصة بتحصل على أكثر من خمسة ملايين جنيه كل حاجه لها ثمنها.. وكذلك الشرف والكرامه لا يقدرون بثمن.. مش كده واللا إيه؟”.

طبعا وده مقابل ايه يا دكتور جمال؟

فيه راقصة بتحصل على اكثر من خمسة ملايين جنيه كل حاجه لها ثمنها

وكذلك الشرف والكرامه لا يقدرون بثمن

مش كده واللا إيه؟ — Farghaly Yaseen (@FarghalyYaseen) June 11, 2022

وسخر حساب باسم “MISR”: “نجوي فؤاد عرفت تربي”

نجوي فؤاد عرفت تربي — MISR (@Pkpka2) June 11, 2022

مرتب لميس الحديدي زوجة عمرو أديب

مرتب عمرو أديب دائما ما يكون محل اهتمام الكثير من المتابعين، لكن الأمر لا يقتصر عليه شخصيا وحسب، لكن زوجته الإعلامية لميس الحديدي العاملة حاليا في محطة تلفزيونية خاضعة لسيطرة المخابرات، تتقاضى سنويا أكثر من 9 ملايين جنيه مصري (بما يعادل 500 ألف دولار).

وكان مرتضى منصور البرلماني المصري السابق ورئيس نادي الزمالك، قد تحدث مؤخرا عن مرتب عمرو أديب قائلا إنه يتقاضى 3 ملايين دولار شهريا، بما يفوق راتب النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتجاهل عمرو أديب ما قاله مؤخرا، لكنه رد عليه ساخرا: “ليا (أشعر) الفخر إني باخد (أتقاضى) أكتر من ميسي ورونالدو وإمبابي ومحمد حتى صلاح في عقده الجديد (مع ليفربول)”.

عمرو أديب يدعو المصريين للتقشف

مرتب عمرو أديب الضخم للغاية مقارنة بالوضع الاقتصادي للمصريين، يتنافى كلية مع الرسائل التي يُقدمها عمرو أديب للمواطنين المصريين، التي تحض دائما على ضرورة التقشف وعزوف المواطنين عن شراء السلع إلا ما يبقيهم على قيد الحياة.

كما يواظب أديب على الثناء بالدولة على ما يزعم أنها جهود ناجحة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي دائما ما يحرص على التأكيد على أنها مستوردة من الخارج.

وكان عمرو أديب قد أثار موجة غضب ضده، عندما دعا المصريين للتوقف عن شراء الأوراجنيك ضمن قائمة نصائح قدمها لهم تتضمن تغيير عاداتهم الشرائية.

الأكثر من ذلك أن عمرو أديب طالب المصريين بالتوقف عن شراء الخبز وتحضيره في المنزل، علما بأن الخبز سلعة رئيسية لدى المصريين، ويعتمد عليها الكثير من الفقراء كوجبة رئيسية لعدم قدراتهم على تلبية احتياجاتهم في ظل الغلاء الشديد لأسعار كل السلع.

عمرو أديب: ده مش وقت بيض -اورجانيك- كله بالبسطرمة حلو

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/hjPweJh2l6 #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/wbXBykyCck — الحكاية (@Elhekayashow) March 7, 2022

تصريحات أديب فجرت ضده قنبلة من الغضب، إذ قال “tony .a.m” عبر “تويتر”: “هو في حد يقدر يشتري بسطرمة ب 300 جنيه الكيلو .. إنت مش حاسس بالغلابة”.

هو في حد يقدر يشتري بسطرمه

ب 300ج الكيلو .. انت مش حاسس بالغلابه — tony .a.m (@nenoroma) March 7, 2022

وغرّد “أبو هنا”: “عمرو أديب عشته (حياته) مستريحه مش حاسس باللى الناس في الغلاء”.

عمرو أديب عشته مستريحه مش حاسس باللى الناس فيه الغلاء هياكل الناس وسيادته بيكلم فى بيض اجوانى يتوب علينا ربنا — أبو هنا (@abwhna20257532) March 8, 2022

وكتبت “Lily”: “عمورة بيضحكني أوي والله حضرته لابس ساعة أوديمار بيجيه audemars piguet سعرها حوالي مليون جنيه.. وبتقنع الناس تتقشف ومافيش أي داعي تاكل بامية لإنها مش أساسية في الحياة”.

عمورة بيضحكني اوي والله حضرته لابس ساعه أوديمار بيجيه " audemars piguet "سعرها حوالي مليون جنيه..وبتقنع الناس تتقشف ومافيش أي داعي تاكل بامية لإنها مش أساسية في الحياه!! ده انت مصدق نفسك يا راجل

ازي 🤔 pic.twitter.com/yW4WO5wYMv — Lily (@Lily_lolo2) March 8, 2022

وذكر “Ali”: “كلام عمرو أديب ده مش مريح الصراحة، هو طالع يرمي المشكلة علي سلوك الناس الاستهلاكي و يلبس عمم، و ده معناه إن مفيش حلول و مش حيكون في لتخفيف الموضوع، ربنا يستر”.

كلام عمرو اديب ده مش مريح الصراحة، هو طالع يرمي المشكلة علي سلوك الناس الاستهلاكي و يلبس عمم، و ده معناه ان مفيش حلول و مش حيكون في لتخفيف الموضوع، ربنا يستر — Ali (@MHMDALIMOUSSA) March 7, 2022

عمرو أديب وزيجاته السرية

وعمرو أديب وُلد عام 1963، بمدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر، وحاصل على بكالوريوس كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

عمرو أديب تزوج مرتين على الأقل، إذ أثيرت معلومات عن زيجة ثالثة في حياته، الأولى كانت من سيدة تدعى أماني أنجب منها ابن واحد اسمه خالد، وانفصل عنها بعد سنوات.

ثم تزوج من الإعلامية لميس الحديدي، التي أنجبته منه “نور الدين”.

وهناك حديث عن زيجة ثالثة “سرية” في حياة عمرو أديب من سيدة تدعى رشا عزت، ويُزعم أيضًا أن لها فضيحة جنسية، علما بأن مرتضى منصور دائما ما يلمح عن وجود هذه الزيجة في حياة عمرو أديب، وهي قائمة بدون علم لميس الحديدي.