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راتب عمرو أديب الجديد الذي يتقاضاه من “mbc” بأمر تركي آل الشيخ.. رقم لا يصدق

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
راتب عمرو أديب watanserb.com
الإعلامي المصري عمرو أديب

وطن – في العاشرة مساءً، يُطل على الشعب المصري “المغلوب على أمره” الإعلامي عمرو أديب، يظهر على الشاشة بدور ما يسميه الناصح الأمين الفاهم الواعي المستقرئ للمستقبل، يقدم وعظا يوميا عن ضرورة التقشف بينما يعيش هو رغد العيش وترف الرواتب الخيالية.

راتب عمرو أديب

عمرو أديب، أحد أبرز الإعلاميين المصريين الموكلة إليهم مهام تلميع النظام وتبرير سياساته أو التمهيد لها.

ليس بالضرورة من منصة إعلامية مصرية، لكنه يملأ خزائنه حاليا بأموال الخليج، إذ يعمل في محطة “إم بي سي” السعودية، في إطار التخديم على المحور “السعودي الإماراتي المصري” الموصوف من قبل معارضيه بأنه محور قمعي يفتك بشعوبه على كل الأصعدة.

الدور الذي يلعبه عمرو أديب، جعل قيمته المالية كبيرة دون القياس على قيمة مادته الإعلامية، فراتب عمرو أديب يصل في الشهر إلى 5 ملايين جنيه مصري (270 ألف دولار)، بما يعني أنه يتقاضى يوميا 166 ألف جنيه، وسنويا 60 مليون جنيه.

الكشف عن مرتب عمرو أديب ذكّر المتابعين بالجلسة التي عقدها أديب مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال التوقيع على انضمام عمرو أديب للمحطة السعودية، وقد حطّ تركي من قدر أديب بشدة الذي بدى منحنيا أمام من بات يوصف من قبل كثيرين بأنه “ولي نعمته”.

“باع نفسه للسعودية” وتركي آل الشيخ الكفيل

واتهم نشطاء على موقع تويتر، عمرو أديب بأنه باع نفسه مقابل المال، إذ قالت “moga”: “باع الضمير وانعدام من الآدميه، سعر بخيس.. الشئ الوحيد اللي حينفعه إن الناس بتنسي”.

وذكر “عماد جمال عبد الصبور”: “كل ما يهين نفسه يديلوا أكتر”.

وغرّد “Sayedalmeldenyosef”: “كما ارتفعت أسعار كل شيء هو بيتكلم عن زيادة الأسعار من أجل زيادة راتبه”.

وكتب “Farghaly Yaseen”: “فيه راقصة بتحصل على أكثر من خمسة ملايين جنيه كل حاجه لها ثمنها.. وكذلك الشرف والكرامه لا يقدرون بثمن.. مش كده واللا إيه؟”.

وسخر حساب باسم “MISR”: “نجوي فؤاد عرفت تربي”

مرتب لميس الحديدي زوجة عمرو أديب

مرتب عمرو أديب دائما ما يكون محل اهتمام الكثير من المتابعين، لكن الأمر لا يقتصر عليه شخصيا وحسب، لكن زوجته الإعلامية لميس الحديدي العاملة حاليا في محطة تلفزيونية خاضعة لسيطرة المخابرات، تتقاضى سنويا أكثر من 9 ملايين جنيه مصري (بما يعادل 500 ألف دولار).

وكان مرتضى منصور البرلماني المصري السابق ورئيس نادي الزمالك، قد تحدث مؤخرا عن مرتب عمرو أديب قائلا إنه يتقاضى 3 ملايين دولار شهريا، بما يفوق راتب النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتجاهل عمرو أديب ما قاله مؤخرا، لكنه رد عليه ساخرا: “ليا (أشعر) الفخر إني باخد (أتقاضى) أكتر من ميسي ورونالدو وإمبابي ومحمد حتى صلاح في عقده الجديد (مع ليفربول)”.

عمرو أديب يدعو المصريين للتقشف

مرتب عمرو أديب الضخم للغاية مقارنة بالوضع الاقتصادي للمصريين، يتنافى كلية مع الرسائل التي يُقدمها عمرو أديب للمواطنين المصريين، التي تحض دائما على ضرورة التقشف وعزوف المواطنين عن شراء السلع إلا ما يبقيهم على قيد الحياة.

كما يواظب أديب على الثناء بالدولة على ما يزعم أنها جهود ناجحة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي دائما ما يحرص على التأكيد على أنها مستوردة من الخارج.

وكان عمرو أديب قد أثار موجة غضب ضده، عندما دعا المصريين للتوقف عن شراء الأوراجنيك ضمن قائمة نصائح قدمها لهم تتضمن تغيير عاداتهم الشرائية.

الأكثر من ذلك أن عمرو أديب طالب المصريين بالتوقف عن شراء الخبز وتحضيره في المنزل، علما بأن الخبز سلعة رئيسية لدى المصريين، ويعتمد عليها الكثير من الفقراء كوجبة رئيسية لعدم قدراتهم على تلبية احتياجاتهم في ظل الغلاء الشديد لأسعار كل السلع.

تصريحات أديب فجرت ضده قنبلة من الغضب، إذ قال “tony .a.m” عبر “تويتر”: “هو في حد يقدر يشتري بسطرمة ب 300 جنيه الكيلو .. إنت مش حاسس بالغلابة”.

وغرّد “أبو هنا”: “عمرو أديب عشته (حياته) مستريحه مش حاسس باللى الناس في الغلاء”.

وكتبت “Lily”: “عمورة بيضحكني أوي والله حضرته لابس ساعة أوديمار بيجيه audemars piguet سعرها حوالي مليون جنيه.. وبتقنع الناس تتقشف ومافيش أي داعي تاكل بامية لإنها مش أساسية في الحياة”.

وذكر “Ali”: “كلام عمرو أديب ده مش مريح الصراحة، هو طالع يرمي المشكلة علي سلوك الناس الاستهلاكي و يلبس عمم، و ده معناه إن مفيش حلول و مش حيكون في لتخفيف الموضوع، ربنا يستر”.

عمرو أديب وزيجاته السرية

وعمرو أديب وُلد عام 1963، بمدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر، وحاصل على بكالوريوس كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

عمرو أديب تزوج مرتين على الأقل، إذ أثيرت معلومات عن زيجة ثالثة في حياته، الأولى كانت من سيدة تدعى أماني أنجب منها ابن واحد اسمه خالد، وانفصل عنها بعد سنوات.

ثم تزوج من الإعلامية لميس الحديدي، التي أنجبته منه “نور الدين”.

وهناك حديث عن زيجة ثالثة “سرية” في حياة عمرو أديب من سيدة تدعى رشا عزت، ويُزعم أيضًا أن لها فضيحة جنسية، علما بأن مرتضى منصور دائما ما يلمح عن وجود هذه الزيجة في حياة عمرو أديب، وهي قائمة بدون علم لميس الحديدي.

عمرو أديب زوجته لميس الحديدي
المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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