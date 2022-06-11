نسرين طافش تتراقص بملابس السباحة على أنغام أغنية لعلي الديك! (فيديو)

وطن– شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها أُثناء ممارستها السباحة داخل مسبح مغلق.

حلوين عيونك

ونشرت نسرين مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستجرام”، وهي داخل المسبح مرتدية بيكيني أو كاش مايوه باللون الأزرق وورود ملونة.

وحرصت الفنانة السورية على عدم إظهار كافة جسدها، مكتفية بالتصوير من الأعلى فقط. ما أظهر جزءاً فقط من صدرها.

وكانت نسرين تسترخي بجانب المسبح، وهي تردد أغنية “حلوين عيونك حلوين” للفنان السوري علي الديك وليال عبود. وتتمايل على أنغامها مظهرة انسجامها واسترخائها في هذه اللحظة.

ثم علقت نسرين: “أوجد التناغم و الانسجام في اللحظة حتى لو لم يعجبك الحال تماما. كن حياديًا مع الحياة ، أخفض من أهمية الأشياء. و اطلب السلام و المحبة و النور و البهجة لقلبك و للآخرين. و لا تجعل احد يستدرجك لأي صراع تحت أي مسمى. كن انت كما تحب فلست مضطرًا لإثبات أي شيئ لأي أحد. يوم جميل و لطيف للجميع “.

كاش مايوه

وسبق أن تصدرت نسرين طافش التريند بجرأة ملابسها على الشاطئ، حيث ظهرت في جلسة تصوير نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ما يُشبه الكاش مايوه.

وكانت ملابسها عبارة عن قطعتين موردتين باللون الأحمر والأبيض، وهما توب بأكمام نصف بطن، وتنورة قصيرة للغاية، و”سليبر” مناسباً للشاطئ.

ولم تحدد الفنانة السورية مكان قضاء إجازتها، لكنها اكتفت بالتعليق: “فيتامين البحر”.

وكانت معظم تعليقات المتابعين على صور نسرين، إما هجومية أو تحمل إيحاءات خارجة.

نسرين في الجيم

كما شاركت الفنانة السورية ​متابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية، بقوة واندفاع.

وظهرت نسرين وهي ترتدي ليجن أسود وتيشرت أسود أيضاً، وتغطي رأسها بتوربان أصفر. وكتبت: “هيا لنفعل ذلك”. شاكرةً مدربها الخاص.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

وعلى الصعيد الفني، تنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد في القلب، قريبًا بدور العرض السينمائية المصرية. في موسم عيد الأضحى.

وهو من بطولة سوسن بدر، وإخراج مرقس عادل.

جوقة عزيزة

الجدير بالذكر أن نسرين طافش جسدت في مسلسل “جوقة عزيزة”، الذي تدور أحداثه في حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا، حياة راقصة سورية تدعى عزيزة. والتي تعيش قصة حب ممنوعة بعد أن وقع في غرامها كولونيل فرنسي.

والمسلسل من إخراج تامر إسحاق، وبطولة سلوم حداد، وأيمن رضا بجانب نسرين.