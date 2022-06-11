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ملفات فساد ضد تركي آل الشيخ ووزير الحج .. “العهد الجديد” يكشف قرار “ابن سلمان”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ

وطن – زعم حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قام بتجهيز ملفات فساد تدين صديقه المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، ووزير الحج توفيق الربيعة، الذي سبق وأن قاد وزارة الصحة منذ بداية أزمة كورونا.

وقال حساب “العهد الجديد” في تدوينة له رصدتها “وطن”:” محمد بن سلمان جهز ملفات فساد لـ تركي آل الشيخ وتوفيق الربيعة، وتهمهم أصبحت جاهزة. وقد يفتح هذه الملفات في أي وقت”.

كما لفت الحساب إلى أن “محمد بن سلمان فاقد الثقة حرفي بجميع من حوله. ولا يأتمن إلا عدد بسيط جداً. قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.” بحسب قوله

معبر قوي عن سياسة “ابن سلمان” المتهورة

وتركي آل الشيخ صعد اسمه كثيرا خلال الفترات الماضية، بعدما أوجده محمد بن سلمان على الساحة ليكون أحد أكثر المعبرين عن السياسات المتهورة لولي العهد.

تركي آل الشيخ watanserb.com
آل الشيخ ومحمد بن سلمان

كما يعتبر “آل الشيخ” أحد أكثر المسؤولين السعوديين تهورًا وربما انفلاتًا، حيث اعتاد توجيه الاتهامات وسب خصومه وقذفهم.

كان “آل الشيخ” أحد الأسباب الرئيسية في تشويه صورة المملكة، التي يحاول “ابن سلمان” تلميعها عقب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقبل أيّام، زعم حساب “العهد الجديد” أن “آل الشيخ”، مدمن على شرب الخمور. لافتا إلى أنه يرفض نصائح الأطباء في الإقلاع عنه بسبب وضعه الصحي.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له –لم يتم التأكد من صحة ما ورد بها– عبر “تويتر“:”الفاسد المفسد تركي آل شيخ سكّير عربيد، لا ينزل الكأس من يده. وعلى الرغم من تحذيره من قبل الأطباء. ومحاولة المقربين منه اقناعه بالمثول للطب لمساعدته في الإقلاع عن إدمانه. إلا أنه يرفض“.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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