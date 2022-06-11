مبلغ خيالي يتقاضاه رونالدو مقابل كل منشور على الانستغرام!

وطن – لا يعتمد فقط صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في جني المال من كرة القدم والاستثمارات العقارية فحسب، بل يعد من أكثر المستفدين مالياً من عالم السويشال ميديا.

وكشفت العديد من التقارير الإنجليزية، بأن الدون رونالدو، يعد الأكثر استفادة مالياً على مستوى العالم، من حسابه الشخصي على موقع “الانستغرام”، صاحب الأعلى متابعة من قبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة.

منشور كريستيانو رونالدو والمبلغ الخرافي

وأكدت التقارير الإنجليزية، بأن البرتغالي رونالدو يتقاضى مبلغ 880 ألف إلى مليون دولار، مقابل المنشور الواحد عبر حسابه الشخصي على منصة ” الانستغرام“.

كريستيانو رونالدو يحتفل بمناسبة وصوله إلى 400 مليون متابع على انستغرام. pic.twitter.com/wI44pFVTLu — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 21, 2022

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كما ويحصل عدد المتابعين لصفحة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي “الشياطين الحمر”، على صفحته الشخصية على ” الانستغرام”، إلى 452 مليون متابع. كما أن رونالدو يتابع 515 شخصاً عبر حسابه.

تخطي راتب مانشستر يونايتد

ووفق ما كشفت به التقارير الإنجليزية، فإن عدد من المنشورات التي يقوم بنشرها كريستيانو رونالدو سنوياً، تتخطى الراتب الذي يتقاضاه من ناديه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، المقدر قيمته 26 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد. أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي تقريباً.

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كما وتأتي عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر في المركز الثاني، كأكثر الأشخاص المستفيدين مالياً من المنشورات التي تقوم بنشرها عبر حسابه على منصة الانستغرام الذي يصل عدد متابعيها إلى 347 متابع، ويليهم الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الثالث.

مكاسب كريستيانو من التواصل الاجتماعي: 975 الف على كل منشور في الانستغرام

868 الف على كل تغريدة في تويتر pic.twitter.com/PNK1VWL2Za — عالم كريستيانو (@c7world) June 10, 2022

عائد ميسي من منصة الانستغرام

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن البرغوث ميسي يصل المبلغ الذي يتقاضاه مقابل كل منشور على حسابه على منصة الانستغرام، من 651 ألف إلى مليون دولار، حيث أن 4-5 منشورات شهرياً. كفيلة في تخطي راتبه الشهري مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وتظهر حساب نجم باريس سان جيرمان ميسي. الذي يبلغ 336 مليون متابع، العديد من الإعلانات الخاصة بعالم الرياضة والملابس والأطعمة. الذي يحقق من خلالها العائد المالي مقابل نشرها على حسابه.

Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal!🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/yFW9H2K1qr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 9, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن الدون رونالدو يستمر في البقاء مع نادي مانشستر يونايتد، بعد إقناعه بمشروع المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج الموسم المقبل. وعدم التفكير في البحث عن نادٍ أخر للانتقال إليه هذا الصيف.

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