فضيحة زين كرزون و”ليو”.. حاولت تهريب بضاعة لفلسطين والوسيط يهودي! (فيديو)

وطن– حرب إعلامية اشتعلت بين زين كرزون، مشهورة السوشيال ميديا الأردنية، والمشهور الفلسطيني “ليو”، حول أعمال غير قانونية تقوم بها الأولى.

بضاعة والوسيط يهودي

كانت البداية حين نشر “ليو” تسجيلاً صوتياً لما قال إنه مكالمة هاتفية مسربة بينه وبين زين كرزون.

وكانت زين تطلب من تمرير بضاعة لها إلى فلسطين بطريقة غير قانونية عن طريق وسيط يهودي.

وأكد ليو أنه كان يقوم بتسجيل جميع مكالماته مع زين خوفاً من أن تغدر به.

وردت زين على تسريبات “ليو” بفيديو طويل عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي عبر “انستجرام”.

استعطاف وشفقة

وقالت زين: “ليو تواصل معي هون بهدف بيع منتجه وهو البواريك. واستعطفني لما استقبلته في مكتبي بالأردن لأشتري البواريك منه بسبب ظروفه المادية الصعبة“.

وأشارت زين إلى أنها اقتنعت بكلام “ليو” بسبب طيبة قلبها. وكانت غلطتها أنها وثقت به، وتجاوزت بعلاقتها معه العمل لتعامله كأخيها الأصغر.

وأكدت شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أنها قامت بدعم “ليو” في عمله . مشددة على أن لديها تسجيلات لكل شيء على هاتفها الجوال. لكنها لا ترغب في عرضها من أجل المقربين منها.

حلف على المصحف!

وحملت زين المصحف أمام الكاميرا، وأقسمت بأن كل ما قالته هو الحقيقة. معربة عن ندمها الشديد لثقتها في “ليو” الذي اصطحبته معها في رحلة جماعية مع أصدقائها إلى تركيا بطلب منه.

وقالت زين: “لما كنا في مطعم بتركيا، بلش ليو يصور، وقلتله بس احترم خصوصية اللي معنا. قام زعل وما أكل معنا بعدين تركنا وطلع”.

وأشارت زين إلى أنها تفاجأت بعد هذا الموقف، بمهاجمة ليو لها ولشقيقتها وأصدقاءها عبر السوشيال ميديا.

فضائح من أجل المشاهدات

وحين توقفت زين عن متابعته مع أصدقاءها، غضب “ليو” أكثر، وتمادي في هجومه بحسب ادعاءها.

وقالت زين: “ليو من النوع اللي بيعتمد على فضايح الناس عشان يكسب متابعين”.

وتوعدت زين باللجوء إلى القضاء، موجهة حديثها لليو قائلة: “القضاء الأردني الحاكم بيني وبينك وفي دبي ونفس الإشي بتركيا”.

ياسمين الخطاب

وأشارت كرزون إلى أنها ستقاضي أيضاً مشهورة السوشيال ميديا الأردنية ياسمين الخطاب التي هاجمتها مع ليو.

وقالت: “للي كانت معك مبارح هي عارفة إن إلها قصة، إذا انعرفت بتنحبس”.

وعاد “ليو” بدوره بفيديو جديد، ينفي بها كلام زين حول طلبه المساعدة منها بسبب ظروفه المادية.

وقال: “وضعي المادي فوق الممتاز، وهي اللي لجأت إلي واستعطفتني لتاخد بواريك مني وتصنع بواريك باسمها”.

متعاطية وطماعة

وبرر “ليو” قيامه بالتسجيل لزين، بأنه شعر بنيتها السيئة، ونعتها ب”الطماعة والغدارة والمتعاطية”.

وحول تهديد زين، قال ليو: “الأردن لو بدها تحاسب بتحاسبك إنتي، خلص استحي عحالك. وأنا سجلت كل شي لأحافظ على حقي”.

أما ياسمين الخطاب، فقد نشرت رسائل عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام” لليو وهو يعترف بإساءته لها قبل 3 سنوات، بدفع من زين كرزون.

وأكدت ياسمين بمقطع فيديو أن كرزون قامت بتهديدها بابنها. وأردفت: “أي ممسك ماسكيته علي يا مفضوحة. بتهدد فابني إذا صار فيي إشي أو بابني إشي، فهي المسؤولة عنو وخطيتي برقبتكم ليوم الدين، مش أنا اللي بتهدد بابني”.