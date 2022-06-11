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اقتصاد

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان وتوقعات المحللين تصدق

باسل النجار
كتب باسل النجار
أسعار الدولار في السودان watanserb.com
أسعار الدولار في السودان

وطن– شهدت أسعار الدولار في السودان انخفاضا كبيرا اليوم، السبت، في بداية تعاملات الأسبوع لتصدق توقعات المحللين بهذا الخصوص.

سعر صرف الدولار في السودان اليوم شهد انخفاضا كبيرا بحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم الحكومي ـ أكبر البنوك الحكومية في السودان.

وبلغ سعر الشراء للدولار داخل البنك المذكور 565 جنيها، مقابل 569.23 جنيها للبيع.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

كما جاء سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، عند 566 جنيها، بفارق جنيه واحد عن سعر البنك، بينما كان السعر قد صعد في السوق الموازي خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى ما فوق 570 جنيها للدولار الواحد مقابل الجنيه السوداني.

ويشار إلى أنه لأول مرة كانت أسعار الدولار في البنوك السودانية الأسبوع الماضي، أعلى من سعر السوق السوداء.

وجاء ذلك على خلفية الضربة الكبيرة التي وجهتها السلطات لهذه السوق، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من تجار العملة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ(وطن).

سعر اليورو في السودان

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 594.0975 للشراء، و598.5532 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 695.5715 جنيهات للشراء، و700.7883 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4460 جنيه للشراء، مقابل 151.5744 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8587 جنيها للشراء، مقابل 155.0127 جنيها للبيع.

جدير بالذكر أن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في تاريخه، جراء ارتباك المشهد السياسي في البلاد من الإطاحة بنظام عمر البشير.

وفاقم تلك الأزمة تداعيات جائحة كورونا وتلاها حرب روسيا وأوكرانيا الذي زادت الأمر سوء وأربكت اقتصاد العالم كله.

سعر الدولار في السودان الجمعة 10 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع ملحوظ

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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