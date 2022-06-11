انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان وتوقعات المحللين تصدق

وطن– شهدت أسعار الدولار في السودان انخفاضا كبيرا اليوم، السبت، في بداية تعاملات الأسبوع لتصدق توقعات المحللين بهذا الخصوص.

سعر صرف الدولار في السودان اليوم شهد انخفاضا كبيرا بحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم الحكومي ـ أكبر البنوك الحكومية في السودان.

وبلغ سعر الشراء للدولار داخل البنك المذكور 565 جنيها، مقابل 569.23 جنيها للبيع.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

كما جاء سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، عند 566 جنيها، بفارق جنيه واحد عن سعر البنك، بينما كان السعر قد صعد في السوق الموازي خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى ما فوق 570 جنيها للدولار الواحد مقابل الجنيه السوداني.

ويشار إلى أنه لأول مرة كانت أسعار الدولار في البنوك السودانية الأسبوع الماضي، أعلى من سعر السوق السوداء.

وجاء ذلك على خلفية الضربة الكبيرة التي وجهتها السلطات لهذه السوق، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من تجار العملة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ(وطن).

سعر اليورو في السودان

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 594.0975 للشراء، و598.5532 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 695.5715 جنيهات للشراء، و700.7883 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4460 جنيه للشراء، مقابل 151.5744 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8587 جنيها للشراء، مقابل 155.0127 جنيها للبيع.

جدير بالذكر أن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في تاريخه، جراء ارتباك المشهد السياسي في البلاد من الإطاحة بنظام عمر البشير.

وفاقم تلك الأزمة تداعيات جائحة كورونا وتلاها حرب روسيا وأوكرانيا الذي زادت الأمر سوء وأربكت اقتصاد العالم كله.