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إعلامي مصري: “حمزة نمرة تَنفَّعَ من الربيع العربي ثم رمى بياضه على الثورات المضادة وشكر تركي آل الشيخ”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إعلامي مصري:
حمزة نمرة في الرياض

وطن– شن الكاتب والإعلامي المصري، محمد عزم، هجوما عنيفا على الفنان حمزة نمرة. وذلك عقب إحيائه حفلا في الرياض بدعوة من رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ.

وقال “عزام” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. رصدتها “وطن” تعليقا على مداخلة “نمرة” مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “MBC” ويقدمه الإعلامي عمرو أديب:” حمزة نمرة طالع مع عمرو أديب وبيقول لتركي الشيخ وزمايله والله ما قصرتم. موقف رخيص متوقع من واحد من اللي استفادوا من الربيع العربي في تنجيم نفسهم والحصول على أموال من أغاني والعمل في قنوات بادعاء إنه حد عنده قضية ما”.

موقف حمزة نمرة مع مواقف الفنانين الغربين من السعودية

وأضاف قائلا: ” بس قارنه بقبل فترة. أكثر من فنان أميركي أو أوروبي وصناع مهمين في عالم الترفيه رفضوا الذهاب للرياض أو المشاركة في فعاليتها بسبب سجلها في حقوق الإنسان. وتحديدا ملف قتل المرحوم جمال خاشقجي والاعتقالات والتعذيب للإصلاحيين والإصلاحيات وغياب أي فرصة لمحاكمة عادلة”.

واعتبر أن ما فعله الفنانون الغربيون هو “موقف أخلاقي محترم وواجب طبيعي على أي مؤثر وفنان لديه متابعين”.

حمزة نمرة والثورة المضادة

وفيما يتعلق بـ حمزة نمرة، قال “عزام”:” نمرة بكسر النون وفتح الراء زي ما بيقول المصريين خلص نمرته ولم نقطته من جانب الثورة وحاليا رمى بياضه على الثورة المضادة .”

وكان النجم المصري قد عبر عن سعادته بإحيائه لأولى حفلاته في المملكة العربية السعودية في مساء الجمعة.

وبعد الحفل، وجه حمزة نمرة الشكر لتركي آل شيخ ولهيئة الترفيه السعودية لاستضافته في حفل بالمملكة. قائلا: “أنا مخضوض من الأجواء، والناس تفاعلهم رهيب ويارب أكون عند حسن الظن. ويارب الناس كلها تكون مبسوطة”.

“والله ما قصرتم”

وأضاف قائلا: “أشكر الدعوة الكريمة من معالي المستشار تركي آل شيخ وهيئة الترفيه لإتاحة الفرصة لي للغناء مع الجمهور السعودي والعربي”.

وتابع: نراكم في حفلات أخرى إن شاء الله. وشكرا، والله ما قصرتم”.

المصدررصد ومتابعة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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