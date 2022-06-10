هجوم حاد على أداء منتخب مصر السيئ أمام إثيوبيا (فيديو)

وطن – شن رياضيين وإعلاميين مصريين هجوماً حادًا على أداء منتخب مصر السيئ أمام نظيره إثيوبيا، في منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، التي انتهت بخسارته بهدفين نظيفين دون رد.

وقال وائل جمعة نجم المنتخب المصري السابق والمحلل في شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، ” كنت أتمنى أن يتم قطع بث المباراة، احتراماً للمشاهدين، بسبب الأداء السيئ والمترهل الذي ظهر به منتخب مصر في المباراة”.

وأردف جمعة، ” المنتخب لم يستطع تسديد الكرات باتجاه شباك مرمى الخصم إثيوبيا، ولا يوجد أعذار بشأن غياب عدد من اللاعبين عن التشكيلة بسبب الإصابات، كما أن الاتحاد والجهاز الفني والمنتخب يتحمل نتيجة المباراة الكارثية”.

تصريحات قوية من الكابتن وائل جمعة بعد خسارة مصر من إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/ohudTOrkHV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

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المطالبة برحيل إيهاب جلال واتحاد الكرة

كما وقال مدحت شلبي المعلق والمذيع في شبكة ” أون تايم سبورت ” الرياضية المصرية، ” إيهاب جلال مع الاحترام غير مؤهل لقيادة منتخب مصر، تسديدة واحدة فقط طيلة مجريات دقائق المباراة على مرمى إثيوبيا المتواضع أفريقيا”.

وأضاف شلبي، ” منتخب مصر الرابع أفريقيا وال45 عالمياً، يتلقى الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا المصنف ال140 عالمياً”.

"هو احنا هنروح كوريا الجنوبية بجد!!" تقييم ساخن ⚽💥 من مدحت شلبي لكل لاعبي منتخب مصر والمدير الفني وأدائهم في مباراة إثيوبيا #مساء_ONTime pic.twitter.com/z6Fo8PLBQ3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2022

وطالب، اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والجهاز الفني إيهاب جلال، بالاستقالة من أجل الحفاظ على ماء الوجه، وعدم تحمل المسؤولية أكثر من ذلك، بعد الخسارة والأداء السيئ الذي ظهر به منتخب مصر أمام أثيوبيا.

"ياخونا 45 دقيقة مفيش ولا تسديدة" ⚽💥 مدحت شلبي تعليقًا على أداء منتخب مصر والخسارة أمام إثيوبيا بثنائية #مساء_ONTime pic.twitter.com/rnGRZsRCP9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2022

الاتحاد المصري أم إيهاب جلال

واتفق أحمد شوبير مع مدحت شلبي، حول المسؤولية الكاملة التي تقع على عاتق الاتحاد المصري لكرة القدم قبل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، موجهاً السؤال من سيرحل الاتحاد أم إيهاب جلال أم الإثنين معاً؟!.

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بينما قال هيثم فاروق نجم الزمالك السابق والمحلل في شبكة قنوات “بين سبورت” القطرية، ” مسؤولية الأداء والنتيجة تقع على عاتق الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين كذلك، لكنني لا أعتقد بأن الاتحاد سيقوم بتقديم استقالته”.

الكابتن هيثم فاروق يفند أسباب خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/wbiVhK2cqP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وكان منتخب مصر “الفراعنة”، قد تلقى الخسارة المذلة أمام نظيره إثيوبيا بهدفين نظيفين دون مقابل، بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفراعنة طيلة مجريات المباراة. ودون تشكيل أي خطر على شباك مرمى الأخير.

📹 ملخص المباراة: 🇪🇬 0-2 🇪🇹 بأقدام هوتيسا وبيكلي، إثيوبيا تحقق فوزًا تاريخيًا على منتخب مصر للمرة الأولى منذ 33 عامًا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 💫#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @footballethiop | @EFA pic.twitter.com/ebpHTYrKqk — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 9, 2022

كما ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع طارئ، الجمعة، بين الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني، للوقوف على حيثيات الأداء والخسارة أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023. ومن المرشح أن تكون هناك استقالات إما فردية أو جماعية.

وجاء منتخب مصر في أدنى ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر إثيوبيا بنفس الرصيد من النقاط.

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