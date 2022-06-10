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فيديوهات رقص “خلاعي” مختلط بحفل موضي الشمراني في السعودية تشعل غضباً

أثارت المشاهد غضب مغرديين واستيائهم مما وصل إليه الحال في المملكة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رقص في حفل موضي الشمراني watanserb.com
رقص في حفل موضي الشمراني

وطن – أشعل حفل الفنانة السعودية موضي الشمراني الذي أحيته ضمن فعاليات موسم جدة الذي تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية، ضجةً واسعةً بعد مشاهد الإختلاط والرقص التي انتشرت من الحفل .

وتداول نشطاء وحسابات على تويتر، مشاهد وصفت بالفاضحة من حفل موضي الشمري، تظهر رقص شبان بطريقة “مائعة” على حدّ تعبير المنتقدين.

وتكشف بعض المشاهد عن منقبات وسط الحضور من الجمهور، يرقصن “بخلاعة” مع الشبان، على أنغام أغاني موضي الشمراني.

تلك المشاهد أثار غضب مغرديين، واستيائهم، معبرين عن أسفهم لما وصل إليه حال السعودية، والسعوديين، مع سياسة الإنفتاح التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتطبق عبر أحد أذرعه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه .

وفي ردود أفعال المغرّدين على مشاهد حفل موضي الشمراني “الفاضحة” قال المغرد “محمد اليحيا”: “في هذا الوقت من كل عام كان كل شيء يشير إلى حدث كبير تستقبل فيه بلادنا ضيوف الرحمن من كل دول العالم ،أما اليوم فمشاهد أشباه الرجال يتراقصون كاالجاريات في حفلات الطقاقة موضي الشمراني هي الحدث الأبرز!. متى يعي المسؤول عن هذا الانحدار والتردي أنه يُسيء لتاريخ وحاضر ومستقبل بلادنا؟!”.

بينما كتبت المغردة “غصن الودر”: “#موضي_الشمراني.. لقد ظهرت القينات والمعازف في زمنا الحاضر ظهورا فاحشا ما ظهرت مثله قط في كل وقت. وفي كل مكان في البيت والسوق حتى صارت المعازف متعة كثير من الناس. ومنتهى أنسهم ونسوا ما خلقوا له من عبادة الله وتعلقت قلوبهم بمعصيته وسيجدون غب هذا الأنس وحشة، وبعد هذا التعلق انقطاعا وزوالا”.

كما علقت أخرى: “#موضي_الشمراني والله ماعندي كلام انا من جد حزينه وبكيت يارب استعملنا ولا تستبدلنا يارب لاتنزع الخوف منك والأمل فيما عندك من قلوبنا يارب ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة يارب لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللٰهم ذرياتنا في ودائعك من المجاهرة بما يغضبك يارب صب الهدى عليهم صبا”.

في حين قالت “سارة بنت محمد”: “#موضي_الشمراني. ودي أروح لقبر أبي من أجل أن أقبل التراب الذي يضم رفاته على حسن تربيته لبناته. وأريد أن أقول له نام مطمئن يا أبي نحن كما تركتنا متمسكات بالعبايه على الرأس وغطاء الوجه. لانحضر حفلات أعراس فيها موسيقى وغناء.. نحن يا أبي كما عرفتنا وكما تركتنا لم تغيرنا الحياة.”

المصدرتويتر - انستغرام - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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