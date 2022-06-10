بريطانيا تختار السوريين لترحيلهم أولا إلى رواندا.. حددت العدد وأول رحلة في هذا الموعد!

وطن – بعد تمرير الحكومة البريطانية لخطة ترحيل طالبي اللجوء من غير المتزوجين إلى رواندا، كشفت مصادر برلمانية بريطانية مطلعة على الخطة، أن أول مجموعة سيتم ترحليها هي من الجنسية السورية.

وقالت المصادر البرلمانية، إن أول دفعة سيتم ترحيلها ستكون من طالبي اللجوء السوريين وعددهم حوالي 15 شخصا كلهم وصلوا للبلاد بمفردهم وليس برفقة أسرهم.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ”الجزيرة نت“، على أن عملية الترحيل ستتم الأسبوع المقبل في رحلة من بريطانيا إلى رواندا وتحديدا في 14 يونيو/حزيران الجاري. موضحة ان عملية دراسة طلبات لجوئهم وستبدأ هناك وبعدها يمكن لهم الحصول على حق البقاء والعيش في رواندا.

وعبرت المصادر البرلمانية عن دهشتها عن أسباب اختيار اللاجئين السوريين دون غيرهم، ليكونوا أول المرحلين، قائلة: “لأننا كنا نعتقد أن آخر من ستفكر الحكومة في ترحيلهم هم اللاجئون السوريون”.

قلق وإحباط

من جانبه، أكد كلير موزلي، المدير المؤسس لمؤسسة “كير فور كاليه” (Care4calais) المدافعة عن حقوق اللاجئين، صحة ما أثير حول الموضوع، موضحا أن مؤسسته تحدثت لأكثر من 100 شخص من طالبي اللجوء، وتم إخبارهم بتحضير أنفسهم للترحيل إلى رواندا رغم رفضهم لهذا الأمر.

وأوضح أن الشعور السائد بين هؤلاء “هو الخوف والصدمة والإحباط”، مضيفا أن طالبي اللجوء كانوا يؤمنون أن “المملكة المتحدة ستكون مكانا أفضل للعيش وبأنها ستتعامل معهم بشكل أكثر عدلا وإنصافا من الأماكن التي فروا منها”.

اللجوء للقضاء

وفي محاولة لردع الحكومة عن تنفيذ عملية الترحيل، أعلنت 3 مؤسسات وهي “نقابة الخدمات العمومية والتجارية” (PCS) ومؤسسة “كير فور كاليه” (Care4Calais) ومؤسسة “إجراءات الاحتجاز” (Detention Action)، عن مساندتها لـ4 من طالبي اللجوء سيتم ترحيلهم الأسبوع المقبل، من أجل رفع تظلمهم للمحكمة العليا التي لها الصلاحية لإلغاء قرار وزارة الداخلية البريطانية ومنع ترحليهم.

وبحسب هذه المؤسسات الحقوقية، فإنه من المتوقع أن تباشر المحكمة العليا النظر في هذا الملف خلال هذا الأسبوع، لأنه طلب مستعجل لإيقاف عملية الترحيل التي ستنطلق الأسبوع المقبل، وفي حال قضت المحكمة العليا ببطلان ترحيل طالبي اللجوء ستكون ضربة موجعة لحكومة بوريس جونسون.

الحكومة البريطانية تقر قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

يشار أن في نيسان/أبريل الماضي، أقرت الحكومة البريطانية قانونًا جديدًا يقضي بترحيل طالبي اللجوء الواصلين إلى المملكة منذ مطلع العام الحالي إلى رواندا، بموجب تطبيق قانون الهجرة البريطاني الجديد.

وقال حينها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير المصرح لهم الذين يبحثون عن ملاذ في المملكة المتحدة، سيتم نقلهم جوًا لمسافة تزيد على 4000 ميل إلى رواندا بموجب مجموعة جديدة من سياسات الهجرة الجديدة.

وتزامن القانون البريطاني مع إعلان رواندا عن توقيعها اتفاقية بملايين الدولارات مع لندن، لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على الأراضي الرواندية.

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