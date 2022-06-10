الملحد علي البخيتي يتطاول على سلطنة عمان وينتقد حكم السلطان هيثم بن طارق!

وطن – في تدخل سافر في شؤون دولة كانت وما زالت الداعم الأكبر لأبناء شعبه، شن السياسي اليمني الملحد، علي البخيتي، هجوما عنيفا على سلطنة عمان، واصفا إياها بأنها تحولت إلى “محاكم تفتيش”، وذلك تعليقا على صدور حكم على ناشطين تطالوا على الذات الإلهية وأساءوا للأديان السماوية.

وقال “البخيتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “سلطنة عمان التي كانت رمزًا للتسامح أيام الراحل العظيم السلطان قابوس تتحول لمحكمة تفتيش أوروبية من العصور الوسطى!”.

وأضاف متسائلا: “هل تتصورون أن يحاكم أحد اليوم على رسالة خاصة في واتس أب أو نقاش في مساحة صوتية؟!”، ليضيف: ” شيء مرعب فعلًا!”.

سلطنة عمان 🇴🇲 التي كانت رمزًا للتسامح أيام الراحل العظيم #السلطان_قابوس تتحول لمحكمة تفتيش أوروبية من العصور الوسطى! هل تتصورون أن يحاكم أحد اليوم على رسالة خاصة في واتس أب أو نقاش في مساحة صوتية! شيء مرعب فعلًا!#الحريه_لمريم_النعيمي#الحرية_لعلي_الغافري #الحرية_لعبدالله_حسن — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) June 9, 2022

وتصدى الكثير من المغردين العمانيين لـ”البخيتي” الذي لم يتوانى يوما منذ تقدمه للحصول على لجوء سياسي فيي بريطانيا من الإساءة للذات الإلهية، والنبي محمد عليه السلام والدين الإسلامي، حيث اكد العمانيون على أن السلطنة يحكمها “قانون” يتم تطبيقه على الجميع.

مغردون عمانيون يتصدون لإساءة “البخيتي”

ورد الكاتب الصحفي العمان، حمد الصواغي، على “البخيتي” مفندا ادعاءاته: “تغريدة غير صحيحة في مضمونها وشكلها لكونها غير مستندة على أدلة ثابتة، ولا سيما لكل مجتمع قوانين وتشريعات تنظم فيه حياة الناس وبناء على تلك القوانين والأنظمة تكون الجهات المعنية بالمرصاد لكل من يتطاول على هذه القوانين، ولا سيما هناك من وقع بالفخ وهو التطاول على من اوجدهم من العدم”.

تغريدة غير صحيحة في مضمونها وشكلها لكونها غير مستندة على أدلة ثابتة، ولا سيما

لكل مجتمع قوانين وتشريعات تنظم فيه حياة

الناس وبناء على تلك القوانين والأنظمة تكون الجهات

المعنية بالمرصاد لكل من يتطاول على هذه القوانين، ولا سيما هناك من وقع بالفخ وهو

التطاول على من اوجدهم من العدم pic.twitter.com/8TVaqyMsW7 — حمد الصواعي (@Hsawaei) June 9, 2022

وقالت الناشطة الإعلامية، بدرية العجمي، ردا على “البخيتي”: “عُمان كانت ولا زالت وستظل بإذن الله وتوفيقه راسخة بمبادئها وقيمها السامية ورمزا للتسامح والسلام والوئام على الدوام. وليكن في علمك نحن لدينا في عُمان من الحرية في التعبير ما لا تملكه أنت وأمثالك حتى في الغرب، وفي ذات الوقت لدينا أطر قانونية تحفظ كرامة الإنسان ومعتقداته”.

#عُمان كانت ولا زالت وستظل بإذن الله وتوفيقه راسخة بمبادئها وقيمها السامية ورمزا للتسامح والسلام والوئام على الدوام.

وليكن في علمك نحن لدينا في #عُمان من الحرية في التعبير ما لا تملكه أنت وأمثالك حتى في الغرب، وفي ذات الوقت لدينا أطر قانونية تحفظ كرامة الإنسان ومعتقداته. — Badriya Alajmi 🇴🇲💓 (@Badriya_Alajmi) June 9, 2022

من جانبه، رد المغرد، عبدالله الحراصي”، عليه مؤكدا أن ” سلطنة عمان مدرسة سياسية محنكة لا قدرة لك عليها .. ولا تتطاول عليها .. عليك التطاول للدويلات الصغيرة التي لا اصل لها .. ديننا هو الاسلام والجميع مجبر التمسك به والدفاع عنه والملحد لا يوجد له مكان بيننا .. وكفى”.

سلطنة عمان مدرسة سياسية محنكة لا قدرة لك عليها ..

ولا تتطاول عليها ..

عليك التطاول للدويلات الصغيرة التي لا اصل لها ..

ديننا هو الاسلام والجميع مجبر التمسك به والدفاع عنه والملحد لا يوجد له مكان بيننا ..

وكفى — عبدالله الحراصي (@Abdulla39030467) June 9, 2022

وقال المغرد، عبدالملك هلال البحري: “ما زالت عمان رمز التسامح وقبلة السلام ، عمان التي يعرفها سليم العقل والمنطق ، حدود التسامح والحرية في عمان معروفة لكل ذي بصر وبصيرة. اخلاقنا قبل الاسلام وعاداتنا اصلتها مكارم الاخلاق ثم اكرمنا الله بالاسلام فبلغت مكارم اخلاق اهل عمان تمامها .. وهنا ترسمت حدود التسامح.”

ما زالت عمان رمز التسامح وقبلة السلام ، عمان التي يعرفها سليم العقل والمنطق ، حدود التسامح والحرية في عمان معروفة لكل ذي بصر وبصيرة ، اخلاقنا قبل الاسلام وعاداتنا اصلتها مكارم الاخلاق ثم اكرمنا الله بالاسلام فبلغت مكارم اخلاق اهل عمان تمامها .. وهنا ترسمت حدود التسامح. — عبدالملك هلال البحري (@albahri970) June 9, 2022

وألجم المغرد “أبو زياد” الملحد علي البخيتي، كاشفا تناقضاته بالدليل، قائلا: “سبحان الله يعيِبون على الناس والعيب فيهم.. قمة في تضارب الفكر لديك يا علي، إذا أنت تحظر من بتعليقه شبهة إساءة كيف لمن أساء وتطاول على الذات الإلهية.. الحظر هنا أنك تسلب حريه التعبير أو تقيد من يعارضك هو نفس نُظم وقوانين البلاد من يتطاول على الذات الإلهية ونبينا(صلى الله عليه وسلم)يسجن”.

سبحان الله يعيِبون على الناس والعيب فيهم قمه في تضارب الفكرلديك ياعلي إذا أنت تحظر من بتعليقه شبهة إساءة كيف لمن أساء وتطاول على الذات الإلهيه الحظر هنا أنك تسلب حريه التعبير أو تقيد من يعارضك هو نفس نُظم وقوانين البلاد من يتطاول على الذات الإلهيه ونبينا(صلى الله عليه وسلم)يسجن pic.twitter.com/r8Khr5YiKk — أبو زياد (@darkness1123_mr) June 9, 2022

تفاصيل محاكمة متهمين بالإساءة للذات الإلهية

وكان الادعاء العام في سلطنة عمان، قد أصدر، الأربعاء، بيانا كشف فيه تفاصيل الحكم على متهمين فـي جنايتي التطاول على الذات الإلهية، والإساءة إلى الأديان السماوية.

وأوضح الإدعاء العام أن الحكم على المدانين صدر عن دائرة الجنايات، بمحكمة الاستئناف بصحار، بتاريخ الثلاثاء 7مايو/أيار الجاري.

ووفقا لما ورد في البيان، فقد “تم إدانة المتهم (علي بن مرهون بن عبد الله)، بجناية التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، وقضت بسجنه خمـس سـنـوات”.

إدانة مريم النعيمي

كما أوضح البيان انه تم “إدانة المتهمة (مريم بنت يوسف بن علي) بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية، وقضت بسجنها ثلاث سنوات، والأمر بنشر الحكم ومصادرة هاتفيهما المضبوطين، وغلق حساباتهما في برنامج التواصل الاجتماعي (توتير) وإلزامهما بالمصاريف القانونية.”

براءة غيث بن مطر جزائيا

كما أوضح البيان “ببراءة المتهم غيث بن مطر بن حمد جزائيا بشـأن جنايتي التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في التحريض والإغواء على ارتكاب الفجور؛ لانعدام مسؤوليته الجزائية”.

كما قضى الحكم بعـدم الاختصاص بالنظر في الجنح كافة والمنسوبة للمتهمين جميعهم، وإحالتهـا مع الهواتف المضبوطة العائدة للمتهمين (غيث بن مطر) و(عبد الله بنحسن)، إلى محكمة الجنح المختصة.

وشدد البيان على أن “التحقيقات التي أجراها الادعاء العام أكدت قيام المحكوم عليهما (علي بن مرهون) و (غيث بن مطر) بنشـر كتابات على حسابهما الشخصي عبر منصـة التواصل الاجتماعي “توتير” متطاولين فيها على الذات الإلهية.

كما نشرت المحكوم عليها (مريم بنت يوسـف فـي إحدى مجموعـات بـرنامـج التواصل الاجتماعي (واتساب) عبارات أساءت فيها إلى الأديان السماوية.

اقرأ ايضا: