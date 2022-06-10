“اتصال أمير قطر مع زيدان لإقناعه بتدريب باريس سان جيرمان” .. وكيل أعمال المدرب يُعلّق

وطن – نفى آلان ميلياتشيو، المستشار التاريخي ووكيل أعمال زين الدين زيدان، أي اتصال وتوقيع مرتقب لمدرب ريال مدريد الإسباني السابق مع باريس سان جيرمان الفرنسي. موضحا أن “كل هذه الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة”.

وقال “ميلياتشيو” في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية:” حتى الآن، أنا الشخص الوحيد المعترف به لتمثيل زين الدين زيدان وتقديم المشورة له. لم يتم الاتصال بي مباشرة أو مع زين الدين زيدان من قبل مالك باريس سان جيرمان.”

أمير قطر لم يتصل بزيدان

كما نفى التقارير التي تحدثت عن اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بـ”زيدان” لإقناعه بالتوقيع لباريس سان جيرمان.

وقال:” كما أشك بشدة في أن صاحب الجلالة أمير قطر، الشيخ تمين بن حمد آل ثاني، معتاد على المرور عبر الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام لإدارة شؤونه واتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل باريس سان جيرمان. لست متأكدًا حتى من أنه مهتم حقًا بقدوم زين الدين زيدان”.

تقارير إعلامية روجت للشائعة

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت بأن القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يفضلان تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق. وقاما بعدة محاولات لإقناعه بقبول المهمة.

وذكرت التقارير أن الملاك القطريين لباريس سان جيرمان لا يمانعون في تدريب الأسطورة الفرنسي منتخب فرنسا. في حال رحيل ديدييه ديشان من منصبه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.