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“اتصال أمير قطر مع زيدان لإقناعه بتدريب باريس سان جيرمان” .. وكيل أعمال المدرب يُعلّق

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حقيقة اتصال أمير قطر مع زيدان لإقناعه بتدريب باريس سان جيرمان watanserb.com
وكيل أعمال زيدان أوضح حقيقة اتصال أمير قطر لإقناعه بتدريب باريس سان جيرمان

وطن – نفى آلان ميلياتشيو، المستشار التاريخي ووكيل أعمال زين الدين زيدان، أي اتصال وتوقيع مرتقب لمدرب ريال مدريد الإسباني السابق مع باريس سان جيرمان الفرنسي. موضحا أن “كل هذه الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة”.

آلان ميلياتشيو وكيل أعمال زين الدين زيدان
آلان ميلياتشيو وكيل أعمال زين الدين زيدان

وقال “ميلياتشيو” في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية:” حتى الآن، أنا الشخص الوحيد المعترف به لتمثيل زين الدين زيدان وتقديم المشورة له. لم يتم الاتصال بي مباشرة أو مع زين الدين زيدان من قبل مالك باريس سان جيرمان.”

أمير قطر لم يتصل بزيدان

كما نفى التقارير التي تحدثت عن اتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بـ”زيدان” لإقناعه بالتوقيع لباريس سان جيرمان.

أمير قطر تميم بن حمد watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد

وقال:” كما أشك بشدة في أن صاحب الجلالة أمير قطر، الشيخ تمين بن حمد آل ثاني، معتاد على المرور عبر الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام لإدارة شؤونه واتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل باريس سان جيرمان. لست متأكدًا حتى من أنه مهتم حقًا بقدوم زين الدين زيدان”.

تقارير إعلامية روجت للشائعة

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت بأن القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يفضلان تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق. وقاما بعدة محاولات لإقناعه بقبول المهمة.

ناصر الخليفي / رئيس نادي باريس سان جيرمان
ناصر الخليفي / رئيس نادي باريس سان جيرمان

وذكرت التقارير أن الملاك القطريين لباريس سان جيرمان لا يمانعون في تدريب الأسطورة الفرنسي منتخب فرنسا. في حال رحيل ديدييه ديشان من منصبه بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

المصدرليكيب - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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