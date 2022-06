إبراهيم سعدون.. مرتزق مغربي يواجه الإعدام في أول ظهور له أمام محكمة روسية

وطن – قالت وكالة “رويترز” نقلا عن وكالة الإعلام الروسية (RIA) أن بريطانيين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء القتال من أجل أوكرانيا قد يواجهون عقوبة الإعدام بعد إدانتهم أمام محكمة اقليم دونتسيك في شرق أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة بقضبان بيضاء.

British mercenaries Sean Pinner and Aiden Aslin, as well as Moroccan Saadun Brahim, partially pleaded guilty in the DPR court. pic.twitter.com/X0oETarMtR

— Spriteer (@spriteer_774400) June 8, 2022