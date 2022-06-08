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رياضة

منتخب فلسطين يهزم منغوليا في بداية مشواره بتصفيات أمم آسيا 2023 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة منتخب فلسطين الفدائي ومنغوليا في تصفيات أمم آسيا 2023 watanserb.com
مباراة منتخب فلسطين الفدائي ومنغوليا في تصفيات أمم آسيا 2023

وطن – نجح منتخب فلسطين (الفدائي)، من تحقيق الفوز النظيف بهدف دون رد على نظيره منغوليا، في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وأحرز منتخب الفدائي الفلسطيني هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة الغالية. في بداية مشوراه بتصفيات أمم آسيا، على حساب منافسه منغوليا، بهدف جاء في الدقيقة ال85 عن طريق عدي الدباغ من ركلة جزاء.

مباراة فلسطين ومنغوليا

وقدم منتخب فلسطين المستوى الجيد على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات المباراة، أمام أصحاب الأرض منغوليا، إلى جانب إهداره العديد من الفرص في هز شباك الأخير.

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كما ويسعد الفدائي لمواجهة الثانية في تصفيات أمم آسيا 2023، أمام شقيقه منتخب اليمن، السبت، الذي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام الفلبين. فيما سيواجه النسور اليمنية منغوليا في نفس اليوم.

تشكيلة منتخب فلسطين

ودخل المدرب التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منغوليا، حيث تواجد في حراسة المرمى رامي حمادة.

جاء في دفاع التشكيلة كلاً من: محمد صالح، ياسر حمد، موسى فيراوي، سامر الجندي. كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، محمد درويش، محمد باسم، خواكين عبد الله، محمد يامين.

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كما وفي هجوم الفدائي اعتمد المدرب على الثلاثي، تامر صيام، محمود وادي، صالح شحادة.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم آسيا 2023

وبهذا الفوز تصدر منتخب فلسطين صدارة ترتيب المجموعة الثانية. من تصفيات أمم آسيا 2023، برصيد 3 نقاط، كما وجاء منتخب اليمن في المركز الثاني بنقطة واحدة.

وتساوى منتخب الفلبين في ثالث ترتيب المجموعة بنفس النقطة مع اليمن، كما وآتى منتخب منغوليا في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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