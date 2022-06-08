منتخب فلسطين يهزم منغوليا في بداية مشواره بتصفيات أمم آسيا 2023 (فيديو)

وطن – نجح منتخب فلسطين (الفدائي)، من تحقيق الفوز النظيف بهدف دون رد على نظيره منغوليا، في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وأحرز منتخب الفدائي الفلسطيني هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة الغالية. في بداية مشوراه بتصفيات أمم آسيا، على حساب منافسه منغوليا، بهدف جاء في الدقيقة ال85 عن طريق عدي الدباغ من ركلة جزاء.

مباراة فلسطين ومنغوليا

وقدم منتخب فلسطين المستوى الجيد على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات المباراة، أمام أصحاب الأرض منغوليا، إلى جانب إهداره العديد من الفرص في هز شباك الأخير.

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كما ويسعد الفدائي لمواجهة الثانية في تصفيات أمم آسيا 2023، أمام شقيقه منتخب اليمن، السبت، الذي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام الفلبين. فيما سيواجه النسور اليمنية منغوليا في نفس اليوم.

نهاية المباراة | 🇵🇸 فلسطين 1⃣-0⃣ منغوليا 🇲🇳 خطف المنتخب الفلسطيني الفوز في الدقائق الأخيرة بهدف من عدي دباغ @DabaghOday ليحّقق بداية جيدة في المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! ✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/DP92Mx5F74 pic.twitter.com/HllhVhE5Ov — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 8, 2022

تشكيلة منتخب فلسطين

ودخل المدرب التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منغوليا، حيث تواجد في حراسة المرمى رامي حمادة.

المنتخب الوطني يجتاز نظيره منتخب منغوليا بفوز صعب بهدف دون رد في افتتاح مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 🇵🇸💪#الفدائي #منتخب_فلسطين pic.twitter.com/St0AIM4J2G — 🇵🇸الحلبي🇵🇸 (@waelalhalapi) June 8, 2022

جاء في دفاع التشكيلة كلاً من: محمد صالح، ياسر حمد، موسى فيراوي، سامر الجندي. كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، محمد درويش، محمد باسم، خواكين عبد الله، محمد يامين.

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كما وفي هجوم الفدائي اعتمد المدرب على الثلاثي، تامر صيام، محمود وادي، صالح شحادة.

ملحق تصفيات كأس آسيا المجموعة الثانية

منتخب فلسطين يهزم منغوليا 1-0

منتخب اليمن يتعادل سلبيا مع الفلبين pic.twitter.com/7M3uzAXnMm — Yalla Shoot (@YallaShootApps) June 8, 2022

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم آسيا 2023

وبهذا الفوز تصدر منتخب فلسطين صدارة ترتيب المجموعة الثانية. من تصفيات أمم آسيا 2023، برصيد 3 نقاط، كما وجاء منتخب اليمن في المركز الثاني بنقطة واحدة.

بمشاركة سداسي الدوري المصري محمود وادي وياسر حمد ومحمد صالح ومصعب البطاط وصالح شحادة وبدر موسى. 🏟 منتخب فلسطين يخطف فوزًا قاتلًا على منغوليا ويتصدر المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا 2023. 🇵🇸 في نفس المجموعة تعادل اليمن أمام الفلبين دون أهداف. pic.twitter.com/ZmpaIOOD1m — FilGoal (@FilGoal) June 8, 2022

وتساوى منتخب الفلبين في ثالث ترتيب المجموعة بنفس النقطة مع اليمن، كما وآتى منتخب منغوليا في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي نقطة.

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