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الهدهد

مقتل مواطن أردني التحق بالجيش الأوكراني خلال معارك في خاركيف

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مقتل أردني أوكرانيا watanserb.com

وطن – قالت وكالة “عمون” الأردنية نقلا عن أكاديمية القوات البرية الاوكرانية، مقتل الملازم أول في الجيش الأوكراني، الأردني الأصل فارس نضال الشامي، في معارك شرقي أوكرانيا.

كما نقلت الوكالة عن موقع “صوت سوكال” قوله إن الملازم اول فارس الشامي البالغ من العمر 29 عاما والذي يشغل منصب قائد سرية، مات متأثرا بعد إصابته برصاصة معادية من العدو الروسي بالقرب من قرية روبيجني بمنطقة خاركيف“.

ووفقا للوكالة، ولد الشامي في الأردن عام 1993، وعندما كان في السادسة عشرة من عمره، انتقل مع والديه للإقامة الدائمة في أوكرانيا وعاش في مدينة ريفني، ودرس في الجامعة الوطنية لإدارة المياه وعلوم البيئة.

وأشارت إلى أن “الشامي” التحق بالقوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد.

وتابع دراسته العسكرية وتخرج من أكاديمية الهيتمان بيترو ساهايداتششني الوطنية للقوات البرية، وعين قائداً لسرية ميكانيكية منذ عام 2021.

يشار إلى أنه مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل ما يسمى بـ”الفيلق الدولي” للقتال بجانب القوات الأوكرانية، ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمصادقة على خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب.

وبالفعل وصل عشرات الآلاف إلى أوكرانيا، فيما يقاتل آخرون إلى جانب القوات الروسية.

المصدرعمون الأردنية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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