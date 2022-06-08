الرئيسيةحياتناشاكيرا تفاجئ الجميع في أول ظهور بعد انفصالها عن بيكيه.. لن تصدق...
حياتنا

شاكيرا تفاجئ الجميع في أول ظهور بعد انفصالها عن بيكيه.. لن تصدق ماذا فعلت بابتسامة عريضة! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تفاجئ الجميع في أول ظهور بعد انفصالها عن بيكيه.. لن تصدق ماذا فعلت بابتسامة عريضة! (فيديو) watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن– كسرت النجمة شاكيرا عزلتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصالها عن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا معًا.

شاكيرا ترقص

ونشرت شاكيرا التي تبلغ من العمر 45 عاماً، مقطع فيديو على حسابها عبر “انستجرام”، وهي ترقص إلى جانب النجوم المشاركين في برنامجها الجديد Dancing With Myself. وهما كل من نيك جوناس وليزا كوشي.

بينما لم تشر شاكيرا أبداً إلى الانفصال ، يمكن رؤية الثلاثي وهم يؤدون وصلة رقص مكسيكية.

معاً في التشيك

ويأتي منشور شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول المغنية وحبيبها السابق بيكيه بشكل منفصل إلى مطار برشلونة بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع معًا في جمهورية التشيك مع أبنائهما.

شاكيرا
شاكيرا

شاكيرا

شاركت شاكيرا أيضًا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أظهرت فيها شجاعتها وكانت تبتسم إلى جانب زملائها النجوم.

وعلقت النجمة ببساطة على الصورة: “لا تفوتوا حلقة الليلة من الرقص مع نفسي! 10 / 9c في nbc. ‘

بيكيه لا يستطيع الابتسامة

أما بيكيه (35 عاماً)،  فقد التقطت صور له أثناء قيامه بنزهة فردية في مطار برشلونة يوم الاثنين بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة. وذلك بعد يوم من حجز شاكيرا وأبنائهم رحلة العودة إلى الوطن.

وفشل بيكيه في الابتسامة للكاميرات لحظة تصويره وهو يغادر المحطة مرتديًا وجه البحرية من الرأس إلى القدمين بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

في غضون ذلك ، بدت شاكيرا في حالة معنوية جيدة ومبتسمة وهي تمشي عبر المحطة مع ولديها ميلان وساشا.

شاكيرا شاكيرا

وكانت النجمة ترتدي بنطلون جينز ضيق ممزق مع سترة صوفية وكعب.

صديقان من أجل أطفالهما

واجتمعت النجمة الكولومبية وجيرارد في الحدث الرياضي لابنهما خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بعد فترة وجيزة من إعلان انفصالهما.

وعلى الرغم من الإعلان ، أمضى الزوجان المنفصلان بعض الوقت معًا في جمهورية التشيك حيث كانا يهتفان لابنه الأكبر ميلان ، تسعة أعوام ، في بطولة البيسبول الخاصة به.

في الصور الجديدة التي تمت مشاركتها على تويتر. شوهدت كل من شاكيرا وجيرارد في الحدث إلى جانب طفلهما الأصغر ساشا (7 سنوات)، على الرغم من أنهما لم يتم تصويرهما معًا.

وبحسب صحيفة إل بريديكو الإسبانية ، يحاول العاشقان السابقان البقاء صديقين من أجل أطفالهما على الرغم من توتر علاقتهما.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ثروة شاكيرا وبيكيه الخيالية.. ما مصيرها بعد انفصالهما؟

حياتنا

هذه هي الحسناء التي خان بيكيه شاكيرا معها (صور)

حياتنا

شاكيرا لم تتعرض للخيانة وبيكيه بريء.. السبب الحقيقي لانفصال الثنائي بعد 12 عاماً!

حياتنا

شاكيرا تنشر صورة من المستشفى بعد أنباء نقلها هناك وتكشف مفاجأة جديدة (شاهد)

حياتنا

بيكيه وشاكيرا يقطعان التكهنات ويعلنان الانفصال رسميا.. ضبطته متلبسا بخيانتها

حياتنا

نقل شاكيرا إلى المستشفى بعد خيانة بيكيه لها!

حياتنا

شاكيرا وبيكيه.. انفصال مؤلم بعد 11 عاماً بسبب الخيانة وفتيات النوادي الليلية!

الهدهد

فضيحة الكشف عن عمولات دفعتها السعودية لـ”RFEF” مقابل نقل كأس السوبر للمملكة

رياضة

ماذا قال نجم برشلونة بيكيه عن رونالدو وغريمه ميسي؟!

رياضة

صدمة مفاجئة في نادي برشلونة بشأن اللاعب بيكيه

رياضة

فضيحة جديدة في برشلونة بعد تبادل الألفاظ البذيئة بين بيكيه وغريزمان بدوري أبطال أوروبا

رياضة

“هاتريك” مبابي يصعب المهام على برشلونة في مباراة العودة على ميدانه بدوري أبطال أوروبا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا