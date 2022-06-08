شاكيرا تفاجئ الجميع في أول ظهور بعد انفصالها عن بيكيه.. لن تصدق ماذا فعلت بابتسامة عريضة! (فيديو)

وطن– كسرت النجمة شاكيرا عزلتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصالها عن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا معًا.

شاكيرا ترقص

ونشرت شاكيرا التي تبلغ من العمر 45 عاماً، مقطع فيديو على حسابها عبر “انستجرام”، وهي ترقص إلى جانب النجوم المشاركين في برنامجها الجديد Dancing With Myself. وهما كل من نيك جوناس وليزا كوشي.

بينما لم تشر شاكيرا أبداً إلى الانفصال ، يمكن رؤية الثلاثي وهم يؤدون وصلة رقص مكسيكية.

معاً في التشيك

ويأتي منشور شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول المغنية وحبيبها السابق بيكيه بشكل منفصل إلى مطار برشلونة بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع معًا في جمهورية التشيك مع أبنائهما.

شاركت شاكيرا أيضًا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أظهرت فيها شجاعتها وكانت تبتسم إلى جانب زملائها النجوم.

وعلقت النجمة ببساطة على الصورة: “لا تفوتوا حلقة الليلة من الرقص مع نفسي! 10 / 9c في nbc. ‘

بيكيه لا يستطيع الابتسامة

أما بيكيه (35 عاماً)، فقد التقطت صور له أثناء قيامه بنزهة فردية في مطار برشلونة يوم الاثنين بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة. وذلك بعد يوم من حجز شاكيرا وأبنائهم رحلة العودة إلى الوطن.

وفشل بيكيه في الابتسامة للكاميرات لحظة تصويره وهو يغادر المحطة مرتديًا وجه البحرية من الرأس إلى القدمين بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

في غضون ذلك ، بدت شاكيرا في حالة معنوية جيدة ومبتسمة وهي تمشي عبر المحطة مع ولديها ميلان وساشا.

وكانت النجمة ترتدي بنطلون جينز ضيق ممزق مع سترة صوفية وكعب.

صديقان من أجل أطفالهما

واجتمعت النجمة الكولومبية وجيرارد في الحدث الرياضي لابنهما خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بعد فترة وجيزة من إعلان انفصالهما.

وعلى الرغم من الإعلان ، أمضى الزوجان المنفصلان بعض الوقت معًا في جمهورية التشيك حيث كانا يهتفان لابنه الأكبر ميلان ، تسعة أعوام ، في بطولة البيسبول الخاصة به.

في الصور الجديدة التي تمت مشاركتها على تويتر. شوهدت كل من شاكيرا وجيرارد في الحدث إلى جانب طفلهما الأصغر ساشا (7 سنوات)، على الرغم من أنهما لم يتم تصويرهما معًا.

وبحسب صحيفة إل بريديكو الإسبانية ، يحاول العاشقان السابقان البقاء صديقين من أجل أطفالهما على الرغم من توتر علاقتهما.