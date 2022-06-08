إنجي خوري بفستان أسود شفاف لم ترتد شيئاً تحته!

وطن– لم تكتف إنجي خوري، مشهورة السوشيال ميديا السورية، بتغيير شكلها 180 درجة للفت الانتباه، بل قامت بنشر صورة جديدة بنفس اللوك ولكن بصدر عاري.

فستان شفاف

وارتدت إنجي فستانًا أسود ضيق وشفاف، دون أن ترتدي شيئاً تحته، ما كشف مفاتنها بشكل واضح.

وتركت إنجي خوري الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، دون تعليق.

وكانت مشهورة السوشيال ميديا السورية، قد فاجأت متابعيها بتغيير شكلها بطريقة جذرية إلى درجة أن البعض لم يميزها.

أصفر فاقع

وظهرت إنجي قبل أيام في مجموعة صور نشرتها عبر خاصية ستوري على حسابها في “انستجرام”، بشعر قصير باللون الأصفر الفاقع.

كما نشرت إنجي مجموعة صور أخرى وهي في حديقة الفراشات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بنفس اللوك.

ولم يتبين ما إذا كانت إنجي ستعتمد هذا اللوك الجديد أم أنه مجرد شعر مستعار وستغيره سريعاً وتعود لشعرها الأسود الطويل.

إنجي خوري وأدهم نابلسي

ومؤخراً تصدرت إنجي محركات البحث، بعد طلبها الزواج من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وقالت إنجي خوري بفيديو حينها: ” إذا أدهم نابلسي بتزوجني بلبس حجاب، وبلبس خمار وبروح صلي وبتوب و مابدي التلفون حتى”.

وتابعت: “يقبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ اتزوج وحدة لبسها مفتوح و تابت بيدخل الجنة … ما بدك تدخل الجنة “.

وختمت بتوجيه رسالة صريحة: “أدهم بتقبل تتجوزني؟”.

وأكدت إنجي أنها لا تمزح، مضيفة بفيديو آخر: “لا أبدا ما كنت عم بتمسخر. وبعدني على حكيي”.

وتابعت إنجي: ” بتكتبوا وبتحكوا إني اتمسخرت على الدين وحكيت على الدين. لكن في حياتي لا عمري فت على الدين ولا السياسة، وبالنسبة لأدهم نابلسي ما كنت بتمسخر ولسة عند كلامي وبدي أتزوجه”.