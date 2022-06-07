نانسي عجرم تكشف مفاتنها في قبرص بفستان جريء (ِشاهد)

وطن- ارتدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فستاناً جريئاً في حفلها الغنائي في قبرص، والذي تميز بحضور كثيف.

ليلة مبهجة

وارتدت نانسي فستاناً ذهبياً بقصة V عند الصدر، أبرزهما بشكل فاضح، وبحمالات كتف عريضة.

واختارت نانسي أن تترك شعرها منسدلاً على كتفيها.

وقدمت نانسي أشهر اغنياتها القديمة والحديثة منها: “مية وخمسين”، “قلبي يا قلبي”، “حلم البنات”، “آه ونص”، “بدنا نولع الجو” وغيرها.

وأعادت الفنانة نشر صور من الحفل عبر حساباتها على “انستجرام”،معبرة عن سعادتها :”يا لها من ليلة مبهجة! شكرًا لكم جميعًا على حضوركم وجعل هذا الحدث لا يُنسى! المحطة التالية.. باريس”.

باريس ثم الأردن

وستلتقي نانسي الجاليات العربية بحفل فني ستحييه على مسرح الأولمبيا في باريس يوم الثلاثاء في ١٠ يونيو القادم.

ويوم الجمعة في ١٨ حزيران، ستلتقي النجمة اللبنانية جمهورها الأردني ضمن مهرجان أيله الموسيقي في العقبة.

نانسي المفضلة لدى مطربة هندية

وفي سياق آخر، فاجأت المطربة الهندية مامتا موهانداس بقدرتها أداء أغاني عربية، منها لنانسي عجرم وعمرو دياب.

وقالت مامتا خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي» على هامش الليلة الختامية لحفل IIFA في أبوظبي. إنّها تَتَمَنّى الغناء مع عمرو دياب ونانسي.

وغنت «موهانداس» مقطعاً من أغنية “قصاد عيني” للهضبة. مشيرة إلى إنّها أغنيتها المفضلة.

وبعدها غنت مامتا “قول تاني كده” لنانسي، معربة عن إعجابها بالنجمة اللبنانية. والتي اعتبرتها من أهم مطربي جيلها.

عنصرية ضد السود

هذا وقد واجهت نانسي عجرم موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات بـِ”العنصرية ضد السود” بعد أن نشرت مقطع فيديو على صفحتها على إنستجرام، حيث ظهرت فيه بوجه أسود في شوارع بيروت احتفالاً بعيد ميلادها بطريقةٍ غريبة.

وتنكرت نانسي، بعمل مكياج حوّل بشرتها للون الأسود، وارتدت باروكة شعر مجعد. حيث كانت تهدف إلى معرفة ما إذا كان المارة سيستمرون في التعرف عليها.

وبحسب الفيديو، الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة، فإن عجرم لم تدل بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السواد، لكنّ العديد من المعلقين المغنية اللبنانية بالاعتذار عن المزحة المزعومة.