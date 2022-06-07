كاني ويست ينفصل عن شبيهة كيم كارداشيان ومفاجأة عن حبيبته الجديدة (صور)

وطن – فجّرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مفاجأة مدويّة، بكشفها خبر انفصال مغني الراب كاني ويست عن حبيبته تشاني جونز، التي التي تشبه طليقته كيم كارداشيان، والتي بدأ بمواعدتها بعد انفصاله عن الممثلة جوليا فوكس.

وقالت الصحيفة إنّ انفصال ويست وتشاني جونز تمّ مؤخرًا بعد رحلة إلى اليابان معًا. حيث ألغى الثنائي متابعة بعضهما على حسابيهما في انستغرام.وفقاً لتقارير TMZ

كما جاء انفصال “ويست” عن “تشاني” بعد أن تمت مشاهدته في موعد مع امرأة غامضة، يعتقد المعجبون أن المؤثرة الفاتنة مونيكا كورغان.

قبل شهر واحد فقط عرضت تشاني وشمًا مخصصًا لمغني الراب على معصمها، مع نقش مكتوب عليه “Ye” ، في إشارة إلى إسم كاني ويست.

عندما انتشرت الأخبار عن انفصال كاني وجوليا فوكس في فبراير، بدأت الشائعات بأن مغني الراب قد انتقل رسميًا الى تشاني.

في شهر مارس، قيل أن كاني قد أهدى تشاني حقيبة نادرة بقيمة 275 ألف دولار. وهو ما فعله لكل من جوليا فوكس وكيم في الماضي.

أما المرأة الجديدة في حياة كاني، يعتقد أنها العارضة مونيكا كورغان. حيث شوهدا الأسبوع الماضي معا، في إحدى دور السينما وهما يتابعان فيلم Top Gun: Maverick.وفق معجبين

منذ انفصاله عن زوجته كيم، ارتبط كاني بسلسلة من النساء. فيما تعيش “كارداشيان” علاقة غرامية مع الممثل بيت ديفيدسون.