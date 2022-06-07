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حياتنا

كاني ويست ينفصل عن شبيهة كيم كارداشيان ومفاجأة عن حبيبته الجديدة (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
انفصال كاني ويست وتشاني جونز watanserb.com
انفصال كاني ويست وتشاني جونز

وطن – فجّرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مفاجأة مدويّة، بكشفها خبر انفصال مغني الراب كاني ويست عن حبيبته تشاني جونز، التي التي تشبه طليقته كيم كارداشيان، والتي بدأ بمواعدتها بعد انفصاله عن الممثلة جوليا فوكس.

كاني ويست وحبيبته الجديدة بمشاهد مثيرة للغاية في watanserb.com
كاني ويست و جوليا فوكس

وقالت الصحيفة إنّ انفصال ويست وتشاني جونز تمّ مؤخرًا بعد رحلة إلى اليابان معًا. حيث ألغى الثنائي متابعة بعضهما على حسابيهما في انستغرام.وفقاً لتقارير TMZ

صديقة كاني ويست الجديدة تشاني جونز watanserb.com
كاني ويست مع صديقته تشاني جونز

كما جاء انفصال “ويست” عن “تشاني” بعد أن تمت مشاهدته في موعد مع امرأة غامضة، يعتقد المعجبون أن المؤثرة الفاتنة مونيكا كورغان.

مونيكا كورغان
مونيكا كورغان

قبل شهر واحد فقط عرضت تشاني وشمًا مخصصًا لمغني الراب على معصمها، مع نقش مكتوب عليه “Ye” ، في إشارة إلى إسم كاني ويست.

عندما انتشرت الأخبار عن انفصال كاني وجوليا فوكس في فبراير، بدأت الشائعات بأن مغني الراب قد انتقل رسميًا الى تشاني.

في شهر مارس، قيل أن كاني قد أهدى تشاني حقيبة نادرة بقيمة 275 ألف دولار. وهو ما فعله لكل من جوليا فوكس وكيم في الماضي.

أما المرأة الجديدة في حياة كاني، يعتقد أنها العارضة مونيكا كورغان. حيث شوهدا الأسبوع الماضي معا،  في إحدى دور السينما وهما يتابعان فيلم Top Gun: Maverick.وفق معجبين

مونيكا كورغان
مونيكا كورغان / انستغرام

منذ انفصاله عن زوجته كيم، ارتبط كاني بسلسلة من النساء. فيما تعيش “كارداشيان” علاقة غرامية مع الممثل بيت ديفيدسون.

كيم كارداشيان وحبيبها بيت ديفيدسون watanserb.com
كيم كارداشيان وحبيبها بيت ديفيدسون

 

المصدرديلي ميل - TMZ - انستغرام - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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