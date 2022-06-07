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فيديو الرّعب .. غافلها من الخلف ورماها أمام القطار وهذا مصيرها!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
رجل يقذف امرأة على مسارات مترو أنفاق watanserb.com
رجل يقذف امرأة على مسارات مترو أنفاق

وطن – في مشهدٍ صادم ومرعبٍ للغاية، التقطت كاميرات المراقبة، مقطع فيديو يوثق قيام رجل بقذف امرأة تبلغ من العمر (52 عامًا)، بعنف على مسارات مترو أنفاق برونكس بولاية نيويورك الأمريكية.

تظهر اللقطات، وفق ما تابعت وطن في موقع “نيويورك بوست“، والتي قدمتها شرطة نيويورك، الهجوم العشوائي للمشتبه به الذي لا يزال طليقًا على الضحية في محطة شارع جاكسون في حوالي الساعة 4:45 مساءً.

يظهر في الفيديو أن الرجل، الذي كان يرتدي قبعة بيسبول، وقميصًا أبيض، اقترب من المرأة من الخلف، وأمسكها بكلتا يديه وألقى بها نحو المسارات.

ونتيحة لذلك، فقد اصطدمت المرأة برصيف المنصة قبل أن تسقط على رصيف الطريق.

وساعد المارة في اصطحاب المرأة من المسار إلى المنصة. بينما لم يكن هناك قطار يقترب عندما تم رميها على القضبان.

وقالت الشرطة إن الضحية نقلت إلى مستشفى لينكولن في حالة مستقرة، حيث أصيبت بجروح في رأسها وذراعها.

المصدرنيويورك بوست - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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