الرئيسيةالهدهد"طريق خاشقجي".. فعالية لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بمشاركة أعضاء الكونغرس
الهدهد

“طريق خاشقجي”.. فعالية لتسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن بمشاركة أعضاء الكونغرس

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طريق خاشقجي واشنطن watanserb.com
فعالية لإطلاق اسم "طريق خاشقجي" في شارع السفارة السعودية في واشنطن

وطن – في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإنهاء القضية وإغلاقها تماما، أعلنت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي والتي أسسها الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، عن عزمها إزاحة الستار عن لافتة لطريق يحمل اسم الصحفي جمال خاشقجي، أمام السفارة السعودية في واشنطن، في الـ15 من الشهر الجاري.

ووفقا لما أكده رئيس قسم الخليج في المنظمة الدكتور عبدالله العودة، وبيان المنظمة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فإن عددا من الشخصيات السياسية وأعضاء الكونغرس سيشاركون في الفعالية، من بينهم عضوة الكونغرس إليانور هولمز نورتون، وعضوة الكونغرس بيتي ماكولوم، وعضو الكونغرس جيري كونولي، وعضو الكونغرس آدم شيف، وعضوة المجلس بروك بينتو، والحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، ونهاد عوض، وخطيبة الراحل جمال خاشقجي خديجة جنكيز، ومتحدثين آخرين من منظمة (DAWN) .

الدافع وراء تسمية الشارع باسم جمال خاشقجي

وأوضح البيان أن الدافع وراء إعادة تسمية الشارع هذا يأتي مباشرة من التوصية الواردة في “التحقيق في القتل غير المشروع لجمال خاشقجي” من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة آنذاك، المعنية بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء أو القتل التعسفي ، أغنيس كالامارد ، لإعادة تسمية شارع سفارة المملكة العربية السعودية باسم جمال خاشقجي، كمحاولة لإثبات الحقيقة والمساءلة عن مقتله الشنيع من قبل الدولة السعودية بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

ولفتت إلى انها ستقيم الحفل في تمام الساعة 1:14 ظهرًا لأن جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا في ذلك الوقت بالضبط في 2 أكتوبر 2018.

دعوة لتشريع التسمية رسميا

وحثت المنظمة أعضاء مجلس العاصمة واشنطن، على تقديم تشريع لإعادة تسمية الشارع رسميا، والذي تم تمريره بالإجماع بعد تقديمه في 7 ديسمبر 2021.

ولفتت إلى أنه تم التوقيع على مشروع القانون من قبل رئيس البلدية ليصبح قانونًا في 5 يناير 2022، آملة في توفير قانون دائم يذكر الجناة السعوديين وكل من يمر بالسفارة أن هذه الجريمة لن تنسى وأن إرث خاشقجي سيبقى.

اقرأ أيضا:

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
تقارير

لهذا صرخ محمد بن سلمان حينما التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي!

الهدهد

هل ضاع “دم خاشقجي” بموجبها؟! .. صفقة جديدة بين تركيا والسعودية

تقارير

مقتل خاشقجي .. قرار مفاجئ من المدعي العام التركي!

تقارير

افتتاحية “ليموند” الفرنسية: السعودية.. مملكة الإعدام!

الهدهد

“إجراءات مُباركة”.. السديس يشيد بالإعدام الجماعي لـ81 شخصا (فيديو)

تقارير

أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ السعودية الحديث نُفذت اليوم .. كم بلغ عددهم؟

الهدهد

“ليست عدو بل حليف محتمل” .. إشارة رسمية من محمد بن سلمان على قرب التطبيع مع إسرائيل

الهدهد

هددوها بإرسال أفراد عائلتها للمخابرات المصرية لتعذيبها.. هكذا اخترقت الإمارات هواتف حنان العتر أرملة “خاشقجي”

الهدهد

تسريبات لمسؤول سعودي كبير.. ابن سلمان سيكون سبب نهاية الدولة السعودية الثالثة؟

تقارير

“التلغراف” تحذر: مخاوف من أن تشهد بريطانيا جرائم مماثلة لمقتل جمال خاشقجي

الهدهد

مفاجأة.. أردوغان يزور السعودية في فبراير المقبل

تقارير

“الغارديان”: قتلة جمال خاشقجي يعيشون في فلل فاخرة بالرياض!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا