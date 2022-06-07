رحمة حسن تتعرض لعضة وحشية في مكان حساس والنزيف مستمر منذ 21 يوم!

وطن– كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن، عن تعرضها لعضة كلب في مكان حساس بجسدها، محدثاً جرحاً عميقاً فيه.

جيرمن شيبرد

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها على “انستجرام” ما حدث معها بالتفصيل قائلة: “امبارح الساعة ١١ بليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت. كنت ماشية علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي. فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد بيهجم عليه بكل قوته”.

وتابعت رحمة حسن: “طبعا حاولت أجري لكن للاسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الأرض. حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيرة وغويطه بنابه في منطقة حساسة”.

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وتابعت رحمة: ” صاحبة الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي إمبابة. أدوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضل لي ٤ هاخدهم خلال شهر. بس المشكله أن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفه ومصدومة وتعبانه وعندي تروما من امبارح”.

الكلب الكبير سلاح

وأردفت: “الي واجعني أكتر أني مَش عارفه اتصرف إزاي، خصوصا أني أكيد مَش عايزه الكلب يتاذي. بس كمان مَش عايزه أي إنسان كمان يتاذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي”.

وأشارت رحمة إلى أنها ترى الكلب دائماً وتتجنبه، مردفة: “أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي. وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه. امبارح صاحبة الكلب قالت لي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجة”.

وتابعت:” طبعا أنا اتصدمت لما عرفت أنها مَش أول مره الكلب يعض حد. ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامه أو حد قوي يمسكه. بجد حرام عليكم”.

واعتبرت رحمة أن الكلب حين يكون حجمه كبير وشرس يعتبر سلاح. وأن صاحبه مسؤول بشكل كامل عنه ويحاسب على الإهمال”.

21 يوم علاج ونزيف

وتابعت رحمة: “أكتر من ٢١ يوم علاج وأذى نفسي ماعرفش هايحتاج قد أيه عشان يخف. أنا كنت بحب أنزل أحط أكل ومياه للكلاب والقطط تحت البيت، دلوقتي أنا حقيقي مرعوبه أقرب منهم وخايفه جدا”.

واختتمت قائلة: “أنا أسفة طولت عليكم بس أنا بجد مَش عارفه المفروض أعمل إيه عشان محدش تاني يتأذي”.

رحمة بالملابس الداخلية فقط!

يذكر أن رحمة حسن عرفت بعد جلسة تصوير خضعت لها بالملابس الداخلية فقط.

وبعد تعرضها للانتقاد حينها، ردت رحمة بفيديو قالت فيه: “مهم الاعتذار عن نشر هذه الصورة التي لا ذنب لي ف نشرها. الصورة اتسرقت من عند سلمى الكاشف وهى كمان ملهاش ذنب شكرًا للتفاهم”.

كما أثارت رحمة الجدل قبل سنوات حين نشرت صورة لها عبر انستجرام، وعلقت: “أنا مجنونة وبحب شفايفي”.

من هي رحمة حسن؟

الجدير بالذكر أن رحمة حسن بدأت العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمغني نديم نور.

كما قدمت رحمة عدة إعلانات تجارية في نفس الفترة.

أول أعمال رحمة السينمائية كان فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت به دوراً صغيراً.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010.

اتجهت رحمة بعدها للدراما التلفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة).