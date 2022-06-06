“نوايا سامة” .. براد بيت غاضب من أنجلينا جولي بسبب ما فعلته في مصنع النبيذ (شاهد)

وطن – بعد انتهاء المعركة القضائية بين النجم جوني دبي وزوجته السابقة آمبر هيرد، يبدو أنّ معركة جديدة ستبدأ بين النجم العالمي براد بيت وزوجته السابقة أنجلينا جولي .

وفي كشفٍ حصريّ لها، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ براد بيت “غاضب”، ويتّهم أنجلينا جـولي ببيع حصتها (نصف مصنع نبيذ ميرافال الفرنسي)، إلى الأوليغارشية الروسية من خلال “جمعيات وتكتيكات قاسية”؛ لإلحاق الأذى به انتقاما من معركة الحضانة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه في عام 2021، باعت أنجلينا جولي نصف مصنع نبيذ “شاتو ميرافال” لشركة يديرها يوري شيفلر، التي تمتلك “فودكا” الروسية، المعروفة أيضًا باسم ستولي.

وقدم محامو براد بيت الآن مستندات للمحكمة تزعم أن دافع جولي للبيع كان “إلحاق الضرر ببيت” .

ويزعم المحامون أن الأوليغارشية الروسية لديهم “نوايا سامة”، بما في ذلك خطط مزعومة للسيطرة الكاملة على مصنع نبيذ “بيت” الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات.

تزعم الأوراق أيضًا أن توقيت البيع مرتبط بقرار القاضي بإصدار حكم مؤقت يمنح بيت 50/50 حضانة في معركة الحضانة المريرة للزوجين.

وقال أحد المصادر لصحيفة “ديلي ميل “كانت جولي غاضبة”، على الرغم من إلغاء الأمر لاحقًا يزعم “بيت” أيضًا أن البيع ينتهك اتفاق الزوجين المبرم في بداية شراكتهما في ملكية تبلغ مساحتها 1000 فدان، بقيمة 164 مليون دولار، والتي اشتروها في عام 2008.