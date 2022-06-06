محامية جوني ديب.. ما ينتظر كاميل فاسكيز بعد المحاكمة يفوق الخيال!

وطن– دخلت محامية جوني ديب، كاميل فاسكيز، في قلب حرب متزايدة بين شرطات المحاماة التي تريدها في فريقها، وعروض خيالية من هوليوود. وذلك بعد أدائها المذهل في محاكمة نجم قراصنة الكاريبي ضد طليقته آمبر هيرد.

منافسة وعروض خيالية

وأصبحت محامية جوني ديب نجمة في حد ذاتها بعد محاكمة التشهير المطولة. حيث دخلت في السجال مع آمبر هيرد أثناء استجواب مكثف وأحيانًا شرير وأصبحت محبوبة بين محبي جوني ديب.

وتقول مصادر بحسب صحيفة “نيويورك بوست”، إن الأبواب فتحت أمام فاسكيز . وإنها مجرد مسألة تختارها.

وتابع المصدر: “يحلق وكلاء المواهب على كاميل لأنهم يدركون أنها فريدة. محامية ذكية ومتوازنة. دفعها أداؤها المؤثر خلال المحاكمة إلى مستوى نادر من الظهور”.

وزاد: “وحقيقة أنها امرأة ملونة ميزة إضافية.”

شريكة قريباً

نجحت فاسكيز وزملاؤها في إقناع هيئة المحلفين بأن هيرد قد شوهت سمعة ديب في جميع التهم الثلاث المرفوعة ضد الممثلة. وذلك بسبب كتابتها في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018 بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”.

ومنذ انتهاء المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، تلقت فاسكيز بالفعل عروضًا من العديد من شبكات التلفزيون المحلية وقنوات الكابل ، حسبما أفادت المصادر.

وقال مسؤول تنفيذي سابق للشبكة مطلع على العروض: “تعد كاميل بلا شك صوتًا رائعًا للتأثير في الأمور القانونية. والشبكات تتنافس للتحدث معها حول الفرص على الهواء”.

على الرغم من قيادتها لقضية المدعي مع المحامي بن تشيو ، لا تزال فاسكيز مساعدًا في شركة المحاماة رفيعة المستوى براون رودنيك ، على الرغم من أن المحامية الشهيرة جود بورستين توقعت أنها “ستكون شريكة قريبًا”.

أعلى عرض

وقال بورستين ، الذي يمثل نيكي ميناج: “لن تسمح لها أي شركة بأن يكون لها دور في تجربة كبيرة مثل هذه إذا لم تكن في مسار الشريك”.

وأضاف: “هناك عاملان يدخلان في تكوين جودة المحاماة لديك والقدرة على جذب الأعمال. ربما يمكنها الذهاب إلى أي مكان وإجراء صفقة لطيفة لنفسها “.

وقال مصدر قانوني آخر: “يعج المجتمع القانوني بالشركات التي تناضل من أجل أن تكون صاحبة أعلى عرض لشراء كاميل للانضمام إلى فريقها. إنها سمكة قرش وأدائها في المحاكمة أظهر ذلك.”

وقالت امرأة شريكة في شركة محاماة رفيعة المستوى في لوس أنجلوس أكبر من فاسكيز ببضع سنوات فقط إنها “فوجئت جدًا برؤيتها”.

وتابعت: “في معظم الأوقات، لا يُعطى الموظفون نوع الأدوار التي أعطيت لها. هذا أمر غير مسبوق إلى حد ما”.

كاميل فاسكيز نجمة منذ البداية

وأضاف المصدر: “لقد صدمت لأنها لم تتم ترقيتها قبل المحاكمة. وسأصاب بالصدمة تمامًا إذا لم يتم ترقيتها الآن”.

وقال براون رودنيك لصحيفة The Post إنه “من دواعي سروري أن الكثير من الناس يرون ما عرفناه منذ سنوات: أن كاميل فاسكيز نجمة”.

وتابع: “كنا دائمًا على ثقة من أن لديها ما يلزم للنجاح على هذه المنصة. هذا هو السبب في أنها عضو رئيسي في فريق التجربة ولديها مستقبل مشرق معنا “، أضافت الشركة.

وسيعود جوني ديب إلى المحكمة في يوليو بعد أن اتهمه جريج بروكس ، بالاعتداء، وستمثله كاميل فاسكيز أيضاً.