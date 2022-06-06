خريجو الجامعات.. إليكم هذه النصائح المهنية لدخول سوق العمل

وطن– إنه موسم التخرج وهذا يعني أن الملايين من خريجي الجامعات هم على استعداد لدخول سوق العمل الآن أو قريبًا.

سيدخل خريجو هذا العام في سوق الشغل في ظرف تضرر فيه الاقتصاد بشدة من التضخم.

قد تكون الفكرة مفاجئة للبعض، إلا أن موقع شبكة “FOX Business” شارك نصائح اقترحها خبراء التوظيف لخريجي الجامعات الجدد.

مراجعة القروض الطلابية

قالت سارة باريش، رئيسة شركة CampusDoor “إنها فكرة جيدة أن تراجع ديون الطلاب الخاصة بك”.

مضيفة: “ابدأ بمراجعتها بدقة، حتى تتمكن من السيطرة على الأمور في وقت مبكر”.

ابتعد عن الديون

قال ديف رامزي، مؤسس شركة Ramsey Solutions “استمر في العيش كطالب جامعي”.

كما نصح خريجي الجامعات الجدد بالقول: “ابتعد عن الديون”.

متابعا “اشتغل إذا لزم الأمر سبع وظائف، وقم ببيع الأشياء عبر الإنترنت، وافعل كل ما يلزم لسداد قرض الطالب وأي ديون استهلاكية أخرى تعاني منها.”

إنشاء ميزانية

قال جوش سيمبسون، مستشار الاستثمار في مجموعة ليك الاستشارية في ليدي ليك بولاية فلوريدا، إن محاولة التفاوض على الراتب دون معرفة المبلغ الذي تحتاج إلى كسبه تشبه محاولة بناء منزل دون النظر إلى الخطط قبل طلب المواد.

مضيفا: “قبل أن تبدأ في إجراء مقابلة عمل، ضع ميزانية حتى تعرف المبلغ الذي ستحتاج إليه لتتمكن من إعالة نفسك”

إعطاء الأولوية للمسار

قال كين كولمان ، مدرب مهني في شركة Ramsey Solutions “لا تقبل بالوظيفة التي تدفع لك الأفضل – احصل على الوظيفة التي تؤهلك للمستقبل الذي تريده”.

كما أوصى كولمان بأن يتعلم الخريجون الجدد كيفية وضع الميزانية، حتى يتمكنوا من “العيش بأقل” مما يكسبونه.

كن على استعداد للقيام بعمل شاق

قال سانكار شارما، مؤسس RiskRewardReturn.com: “في الوقت الحالي، بلغ معدل البطالة في أمريكا أدنى مستوى تاريخي له عند 3.6٪، وهناك وظيفتان شاغرتان متاحتان لكل شخص يبحث عن وظيفة واحدة”.

ميضفا “هذا أفضل عام للتخرج”. وفي الوقت نفسه، على الجميع أن ينتبهوا للتضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

متابعََا “السلوك الجيد يوصلك الى مراتب أعلى من المهم أن تظهر راغبا في التعلم، ومتحمسا للعمل الجاد، مع الظهور بموقف” يمكن أن تفعل “و” ستفعل “وسيمنحك بالتالي هذا نجاحًا وتطورًا مهنيًا عظيمًا.”

تفاوض بشأن الراتب

قالت كريستين مايرز، رئيسة تحرير موقع The Balance: “لا تخف من التفاوض على راتبك”.

وأضافت “قد تعتقد أنه مع تقدمك في السن وقلة خبرتك، لن تكون في وضع يسمح لك بالمطالبة بمزيد من المال، ولكن من الأفضل التعود على التفاوض على زيادات الرواتب والعروض الترويجية الآن بدلاً من القيام بذلك لاحقًا”

مضيفة “الراتب الذي تكسبه الآن سيؤثر على الرواتب التي تكسبها غدًا”.

فكر في التقاعد وما بعده

قال مايكل آشلي شولمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Running Point Capital Advisors “ابدأ في الادخار والاستثمار، حتى لو كان 20 دولارًا في الأسبوع أو بضع مئات من الدولارات شهريًا، وذلك ليس فقط للتقاعد، ولكن إذا أردت يومََا شراء على سبيل المثال منزل أو قارب أو التوفير لحفل زفاف.”

وأضاف أنه يمكن لخريجي الجامعات الجدد الأخذ برأي استشارة مستشارين ماليين إذا احتاجوا إلى التوجيه.

يجب عليهم التأكد من تجنب الديون عالية الفائدة مثل المقرضين في يوم الدفع وبطاقات الائتمان.

استفسر عن الخصومات

قالت Lauren Anastasio، مديرة الاستشارات المالية في Stash “اتصل بمقدمي الخدمة واطلب أسعارًا أو تكاليف أقل، إذا كان لديك رصيد بطاقة ائتمان، فاتصل بشركة البطاقات واطلب منها خفض السعر الخاص بك. وغالبًا ما يكون ذلك مفاجئًا بدون تكلفة”.