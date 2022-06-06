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اقتصاد

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان watanserb.com
انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

وطن- شهدت أسعار الدولار في السودان أمام الجنيه السوداني، انخفاضا كبيرا داخل السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وفي أحدث تواصل لـ(وطن) مع متعاملين في هذه السوق ـ رفضوا كشف هويتهم ـ أكدوا أن سعر الدولار شهد هذا الانخفاض بنهاية تعاملات، الاثنين.

وعن الأسعار الحالية تحديدا قالوا، إن سعر شراء الدولار بالسوق السوداء انخفض إلى 568 جنيها للشراء، مقابل 571 جنيها أمس.

كما انخفض سعر بيع الدولار بالسوق السوداء في السودان إلى 572 جنيها، بدلا من 575 جنيها بتعاملات أمس، الأحد.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، استقرارا في بنوك السودان.بحسب بنك الخرطوم.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في السودان، 567 جنيها للشراء، مقابل 571.25 جنيها للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 608.6 جنيها للشراء، و613.2 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 708.9 جنيهات للشراء، و 714.3 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء الأحد (5-6-2022)

البنك المركزي في السودان كان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قد اتخذت قرارات بهدف “معالجة التحديات الاقتصادية”، ومن بين هذه القرارات توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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