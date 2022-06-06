انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

وطن- شهدت أسعار الدولار في السودان أمام الجنيه السوداني، انخفاضا كبيرا داخل السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وفي أحدث تواصل لـ(وطن) مع متعاملين في هذه السوق ـ رفضوا كشف هويتهم ـ أكدوا أن سعر الدولار شهد هذا الانخفاض بنهاية تعاملات، الاثنين.

وعن الأسعار الحالية تحديدا قالوا، إن سعر شراء الدولار بالسوق السوداء انخفض إلى 568 جنيها للشراء، مقابل 571 جنيها أمس.

كما انخفض سعر بيع الدولار بالسوق السوداء في السودان إلى 572 جنيها، بدلا من 575 جنيها بتعاملات أمس، الأحد.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، استقرارا في بنوك السودان.بحسب بنك الخرطوم.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في السودان، 567 جنيها للشراء، مقابل 571.25 جنيها للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 608.6 جنيها للشراء، و613.2 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 708.9 جنيهات للشراء، و 714.3 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء الأحد (5-6-2022)

البنك المركزي في السودان كان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قد اتخذت قرارات بهدف “معالجة التحديات الاقتصادية”، ومن بين هذه القرارات توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.